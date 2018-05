Gromee już doczekał się uszczypliwych komentarzy. Reprezentant Polski na Eurowizji dał nietypowy pokaz

Gromee będzie reprezentantem Polski podczas tegorocznej Eurowizji. • Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta

E

Gromee w utworze "Light Me Up"

urowizja już wzbudza w naszym kraju wielkie emocje. Wszystko dlatego, że reprezentujący Polskę Gromee i szwedzki piosenkarz Lukas Meijer mieli za sobą na scenie w Lizbonie kilka prób, które wywołały lawinę uszczypliwych komentarzy. Co tu kryć – Europa się z nas śmieje. Ich występ zobaczymy w czwartek 10 maja.DJwystąpi w nietypowej dla siebie roli. Będzie bowiem nie tylko czuwał nad stołem mikserskim, ale i... zatańczy do utworu "". W komentarzach pod wideo artysta jest porównywany do "przypałowego" taty, który stara się odmłodzić podczas rodzinnej imprezy. Zobacie zresztą sami.Gromee cieszy się, że nazagra "Lighte Me Up", ponieważ piosenka jest już grana w wielu krajach. Dotychczas poznaliśmy 10 wykonawców, którzy znajdą się w sobotnim finale Eurowizji