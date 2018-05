W PiS naprawdę wystraszyli się marszu pod sztandarami o. Rydzyka. "Zakaz udziału"

Władze PiS wydały politykom tej partii zakaz udziału w marszu, który jest współorganizowany przez środowiska Radia Maryja. • Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Waszą obecność. https://www.ekologiczneforummlodziezy.pl/zaproszenie-na-i-marsz-swietego-huberta-w-warszawie/ Opublikowany przez Ekologiczne Forum Młodzieży 6 maja 2018

Oświadczenie dot. I Marszu św. Huberta fragment Organizatorem Marszu jest Fundacja Ekologiczne Forum Młodzieży, a nie jak fałszywie podają niektóre media prof. Jan Szyszko i o. Tadeusz Rydzyk. Skąd taka narracja?



Oświadczamy, że Marsz nie jest skierowany przeciwko komukolwiek, włączając w to polski Rząd oraz partie polityczne. Uważamy, że szacunek należy się każdemu człowiekowi, a przede wszystkim posłom i senatorom wybranym przez Naród. Czytaj więcej Zarząd Ekologicznego Forum Młodzieży

"Tak, jest zakaz" – potwierdziła jednoznacznie portalowi 300polityka.pl rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Chodzi o udział polityków Prawa i Sprawiedliwości w I Marszu św. Huberta organizowanym przez Ekologiczne Forum Młodzieży związane z Janem Szyszką oraz środowiska bliskie Radiu Maryja. Planowany na sobotę przemarsz przez Warszawę od dawna jest uważany za próbę sił między Toruniem a Nowogrodzką.Naszykują się leśnicy, myśliwi czy hodowcy zwierząt futerkowych z wielu stron Polski – jak pisała w naTemat Katarzyna Zuchowicz – generalnie wszyscy, którym w ostatnim roku PiS nadepnął na odcisk . Organizatorzy spodziewają się kilku tysięcy ludzi. Dla środowiska PiS to jest jasne, iż marsz ma być pokazem siły, buntu na pokładzie i napięcia między władzami partii a środowiskiem Radia Maryja.Jak dowiedział się portal 300polityka.pl., na posiedzeniu klubu PiS wicemarszałek Ryszard Terlecki twardo oświadczył, że udział w sobotnim marszu jest zakazany. Zapowiedział przy tym "surowe konsekwencje, włącznie z wykluczeniem z klubu" wobec tych polityków, którzy złamią zakaz. – To kolejny wrogi gest wobec Ojca Rydzyka. Zupełnie niepotrzebny – komentuje anonimowo w rozmowie z portalem jeden z posłów PiS.Napięcia między Nowogrodzką a Toruniem w ostatnich miesiącach są coraz bardziej widoczne, choćby w kwestii niespełnionych oczekiwań dotyczących zaostrzenia przepisów aborcyjnych. Takim najbardziej wyraźnym nieprzyjaznym sygnałem wysłanym do środowisk Radia Maryja było odwołanie ich ulubionych ministrów, którzy - wydawałoby się - są nie do odwołania: Antoniego Macierewicza i Jana Szyszki . To właśnie ten drugi stoi w tle, które organizuje Marsz św. Huberta. Forum, gdy w mediach wybuchło zamieszanie wokół marszu, organizacja wydała oświadczenie z zapewnieniem, że o. Rydzyk i prof. Szyszko nie są organizatorami zgromadzenia. Marsz zaś nie jest organizowany przeciw komukolwiek.źródło: 300polityka.pl