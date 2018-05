"To tylko zbieg okoliczności". Jaki zapewnia, że zatrzymanie doradcy Dudy nie ma nic wspólnego z prezydentem

Patryk Jaki wypowiedział się na temat zatrzymania Michała Królikowskiego. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

atryk Jaki wypowiedział się na temat zatrzymania wiceminister sprawiedliwości w rządzie PO-PS. – Zatrzymanie Michała Królikowskiego to sprawa bulwersująca. Mówimy o mafii, która zabrała państwu ok. 700 milionów złotych. To sprawa, którą rozpoczął prokurator Seremet – przekonywał Jaki w TVN24. Ponadto, zaprzeczył, jakoby zatrzymanie nieformalnego doradcy prezydenckiego miało związek z konfliktem z Andrzejem Dudą i wetem do ustawy reformującej sądownictwo. – Najważniejsze czynności procesowe w sprawie miał miejsce na długo przed kryzysem (...). To tylko zbieg okoliczności – tłumaczył na antenie.Przypomnijmy, że Michał Królikowski został zatrzymany na polecenie prokuratury . Jak podawało TVP Info, chodzi o wyłudzanie podatku VAT na wielką skalę, która mogła kosztować skarb państwo nawet 700 mln zł. Śledztwo dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się "uszczuplaniem podatku VAT", wprowadzając do obrotu na terenie Polski paliwa płynne."Wyliczenia dokonane przez Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku wskazują, że na przestępczej działalności grupy skarb państwa stracił około 700 mln zł" – podała prokuratura. Królikowski uchodził za dobrego współpracownika, a obecnie prowadzi praktykę adwokacką.źródło: TVN24