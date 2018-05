Ujawniono, jaki jest aktualny stan zdrowia Kaczyńskiego. Prezes na przekór wszystkiemu chce rządzić PiS

"Super Express" informuje o aktualnym stanie zdrowia Jarosława Kaczyńskiego. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ziennik "Super Express" poinformował o aktualnym stanie zdrowia Jarosława Kaczyńskiego. – W najbliższym czasie prezes nie będzie miał zabiegu. Ma stan zapalny w kolanie, które go boli, i lekarze muszą tutaj zadziałać. Pewnie będzie to wymagało pobytu w szpitalu jeszcze przez kilka dni – powiedział gazecie polityk z otoczenia prezesa PiS. Z "SE" dowiadujemy się także, że obecna kondycja Kaczyńskiego nie przeszkadza mu w rządzeniu partią.Gazeta poinformowała, że 7 majaodwiedził Mateusz Morawiecki. Rozmawiał z prezesem przez ponad godzinę. Gazeta zdradza, że premier prawie codziennie zdaje relacje prezesowi z tego, co dzieje się w PiS. "SE" donosi ponadto, że Beata Szydło odwiedziła z kolei Kaczyńskiego 8 maja. Spędziła w szpitalu aż pięć godzin . Rozmowa dotyczyła najpewniej startu byłej premier w wyborach do europarlamentu. Doniesienie jest o tyle zaskakujące, że wcześniej mówiono, iż polityk podobno pogrzebała swoje szanse na karierę w europarlamencie po tym, jak broniła przyznanych przez siebie nagród.– Tak, rzeczywiście, ministrowie i wiceministrowie w rządzie Prawa i Sprawiedliwości otrzymywali nagrody. Za ciężką i uczciwą pracę! I te pieniądze się im po prostu należały – grzmiała 22 marca z sejmowej mównicy Beata Szydło wśród okrzyków ze strony opozycji ("oddaj kasę!") i z ław PiS-u ("Beata, Beata!"). Sondaż Instytutu Badań Społecznych i Rynkowych IBRiS pokazał, że 74,3 proc. Polaków krytycznie oceniło wypowiedź Beaty Szydło o tym, że członkom rządu należały się nagrody. Co ważne, połowa negatywnych ocen pochodziła od zwolenników PiS.źródło: "Super Express"