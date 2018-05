Szkolenia oficerskie w WOT to jakiś żart. Wyciekło nagranie, które dowodzi, jaka to fikcja

Żołnierze WOT byli oczkiem w głowie Antoniego Macierewicza, jednak ich szkolenie to fikcja. • Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

Fikcyjne szkolenia oficerów Wojsk Obrony Terytorialnej. Ujawniamy treść skandalicznego nagrania https://t.co/wyqxbTlS4f — Gazeta Wyborcza.pl (@gazeta_wyborcza) 10 maja 2018

"Nic nie ma", "za wiele nie wiem" – takie stwierdzenia padają w rozmowie oficerów, którzy mają prowadzić szkolenia dla dowódców WOT. Nagranie z tego spotkania wyciekło, publikuje je "Gazeta Wyborcza". Ze słów prowadzących dyskusję wynika, że nie ma żadnych wytycznych i nikt nie wie, czego uczyć tych, którzy mają prowadzić ludzi w bój. Oficer, który upublicznił nagranie, został zmuszony do odejścia ze służbyNa nagraniu słychać odprawę oficerów WAT, w której mają się odbywać szkolenia dowódców Wojsk Obrony Terytorialnej . Prowadzona jest szorstkim, wojskowym językiem, w którym co chwila - zamiast przecinka -stawiane jest słowo na "k" albo na "p". Ale nie w tym rzecz – przerażające jest nie to, w jaki sposób rozmawiają ze sobą zawodowi żołnierze, ale to, o czym mówią.Z rozmowy wynika, że nie ma żadnych dokładnych wytycznych dotyczących szkolenia dla oficerów WOT . Przyjęto jakiś harmonogram, wyznaczono w ogólny sposób daty oraz liczbę uczestników kursu i tyle. Oficerowie na odprawie zachodzą w głowę, czego mają uczyć i jak prowadzić szkolenie, jeśli nawet nie wiedzą, kto do nich przychodzi, jakie kursy wcześniej ukończył, co wie, a czego dopiero trzeba go nauczyć. Nagranie upublicznił ppłk Cezariusz Sońta , starszy wykładowca. W czerwcu zeszłego roku wysłał swoje uwagi do ministra Antoniego Macierewicza. Jeszcze wcześniej miał ostrzec rektora WAT, że w jego ocenie szkolenia są fikcją i w efekcie doprowadzą do spadku bezpieczeństwa kraju. W odpowiedzi, jak twierdzi Sońta w liście do "Gazety Wyborczej", został zmuszony do opuszczenia WAT, a 31 stycznia 2018 r. zwolniony ze służby.WOT były oczkiem w głowie ministra Antoniego Macierewicza , który wielokrotnie podkreślał, że żołnierze Obrony Terytorialnej znający swój teren będą - niczym żołnierzew czasie okupacji - prowadzić działania dywersyjne na tyłach wroga. W odpowiedzi przeciwnicy koncepcji rozbudowy WOT zauważali, że program szkolenia jest tak rozpisany, że przeciętny żołnierz WOT strzeli w swojej karierze mniej razy niż żołnierz KEDYW-u podczas ćwiczeń, jakie odbywały się w podwarszawskich lasach w czasie okupacji."Zabawa w wojsko" przeciwników razi tym bardziej, że w tym samym czasie polska armia wiele straciła ze swojego potencjału. Odeszło mnóstwo skonfliktowanych z ministrem Macierewiczem wyższych dowódców, są coraz większe braki w sprzęcie, szczególnie brak wielozadaniowych helikopterów, po tym, jak minister zerwał umowę na dostawę, zamiast których nie pojawiło się dotąd nic innego.źródło: "Gazeta Wyborcza"