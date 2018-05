Kolizja samochodu Żandarmerii Wojskowej. Pasażerem auta był Antoni Macierewicz

Kolizja BMW wiozącego Antoniego Macierewicza - byłemu szefowi MON nic się nie stało. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

olizja samochodu Żandarmerii Wojskowej wiozącego byłego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Do zdarzenia doszło w Warszawie na skrzyżowaniu ulic Powązkowskiej i Elbląskiej. O zdarzeniu informuje RMF FM.Wiozące byłego ministra nieoznakowane BMWzderzyło się z innym autem osobowym. Do kolizji doszło ok. godz. 10.00 na warszawskim Żoliborzu. Wiadomo, że Antoni Macierewicz w zdarzeniu tym nie ucierpiał.Jak relacjonuje RMF FM, samochody zderzyły się w czasie skrętu w lewo. "Fakt" precyzuje, iż BMW Żandarmerii zderzyło się z pojazdem marki citroen, kierowanym przez kobietę, która skręcała w tę samą stronę. Policja sprawdziła oboje kierowców – byli trzeźwi. Sam Antoni Macierewicz chwilę po kolizji odjechał z miejsca zdarzenia innym samochodem.W ubiegłym roku miała miejsce seria wypadków i kolizji z udziałem pojazdów wożących najważniejsze osoby w państwie. Najpoważniejszy w skutkach był wypadek w Oświęcimiu, gdzie limuzyna BOR zderzyła się z czerwonym seicento . W zdarzeniu ucierpiała premier Beata Szydło. Jedynym podejrzanym w tej sprawie jest kierowca seicento Sebastian K. Jak się niedawno okazało, policja nawet nie sprawdzała kierowcy BOR Parę tygodni przed wypadkiem z udziałem premier Beaty Szydło, pod Toruniem doszło do karambolu , w którym uczestniczyło BMW należące do Żandarmerii Wojskowej. Samochodem tym jechał Antoni Macierewicz . Ówczesny minister obrony spieszył się ze spotkania na uczelni o. Tadeusza Rydzyka w Toruniu do Warszawy na galę wręczenia Jarosławowi Kaczyńskiemu tytułu "Człowieka Wolności".źródło: rmf24.pl