Dlaczego Macierewicz wciąż jeździ limuzyną Żandarmerii? Pozwala mu jeden człowiek

ppłk Artur Karpienko Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ŻW realizuje czynności ochronne na podstawie rozporządzenia MON z dnia 28 grudnia 2001r. gdzie w paragrafie 1 pkt. 6 jest określone, że ŻW realizuje te czynności między innymi wobec innych osób na podstawie odrębnej decyzji MON. Od dnia 09.02.2018 r. na podstawie decyzji MON wobec Pana Antoniego Macierewicza realizowane są czynności ochronne przez Żandarmerię Wojskową w formie ochrony bezpośredniej. Szczegółowy zakres ochrony jest informacją niejawną.

WNIOSKI FAłSZ To nieprawda, że Macierewicz nie może mieć służbowego samochodu i ochrony Żandarmerii Wojskowej. Sam zdecydował, że taki przywilej przysługuje również szefowi podkomisji smoleńskiej. Nowy szef MON Mariusz Błaszczak przyznał swojemu poprzednikowi ochronę ŻW. Podziel się prawdą Podziel się

o kolizji z udziałem samochodu Żandarmerii Wojskowej, którym poruszał się Antoni Macierewicz, wiele osób dziwi się: przecież nie powinien jeździć limuzynami ŻW, skoro nie jest już ministrem obrony narodowej. Ale czy na pewno? Sprawdziliśmy.Samochód Żandarmerii Wojskowej, którym podróżował były szef MON, miał kolizję w Warszawie . To już kolejny tego typu epizod – w styczniu 2017 roku Macierewicz miał wypadek, w którym ucierpiały 3 osoby. Ale właściwie dlaczego Macierewicz wciąż jeździ samochodami ŻW? Przecież, jeśli przestał być ministrem, nie powinien mieć już takiego przywileju – przekonuje wiele osób.został zdymisjonowany z funkcji szefa MON w styczniu tego roku, a zastąpił go. Wydawałoby się, że utraci przywileje, takie jak np. limuzyna z kierowcą. Nic bardziej mylnego.Najpierw, przez 30 dni po utracie funkcji, Macierewicz zgodnie z prawem był ochraniany przez Żandarmerię i poruszał się służbowym samochodem. Wcześniej, jako szef MON, zdecydował o tym, że takie dogodności mają przysługiwać również przewodniczącemu podkomisji smoleńskiej. Po odejściu z MON były minister przejął właśnie tę rolę.W kwietniu MON potwierdziło, że Macierewicz ma ochronę Żandarmerii, służbowy samochód i kierowcę. Kto podjął taką decyzję? Odpowiedź ministerstwa nie pozostawia złudzeń. "Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przewodniczącemu Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego z 10.04.2010 r. w Smoleńsku przysługuje pojazd funkcyjny. Decyzją ministra Mariusza Błaszczaka wobec przewodniczącego Podkomisji p. Antoniego Macierewicza ochrania Żandarmeria Wojskowa" – poinformował resort.Otrzymaliśmy stanowisko Żandarmerii Wojskowej w tej sprawie: