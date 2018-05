Był pierwszym zwolnionym z radiowej Trójki przez "dobrą zmianę". Dziś wiadomo, że zrobiono to nielegalnie

Jerzy Sosnowski zwolniony z radiowej Trójki nielegalnie - to już prawomocny wyrok sądu w tej sprawie. • Fot. Agata Grzybowska / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

Nie bez satysfakcji informuję, że sąd II instancji oddalił zażalenie Polskiego Radia na wyrok sądu rejonowego i... Opublikowany przez Jerzy Sosnowski 10 maja 2018

o już wyrok prawomocny. Polskiemu Radiu ewentualnie pozostaje kasacja do Sądu Najwyższego. Sąd Okręgowy w Warszawie nie miał wątpliwości, że znany dziennikarz i pisarz Jerzy Sosnowski został zwolniony z radiowej Trójki z naruszeniem prawa. Jednym z powodów wyrzucenia go z radia było to, że odważył się publicznie krytykować decyzje przełożonych."Nie bez satysfakcji informuję, że sąd II instancji oddalił zażalenie Polskiego Radia na wyrok sądu rejonowego i potwierdził, że wyrzucenie mnie z pracy odbyło się z naruszeniem prawa i że należy mi się z tego tytułu odszkodowanie" – poinformował na Facebooku. Gdy w marcu 2016 r. został zwolniony z Polskiego Radia , pełnił funkcję szefa Redakcji Publicystyki w Trójce; był też szefem redakcyjnego związku skupiającego pracowników Programu III oraz Programu II. Sosnowski był w stacji przy Myśliwieckiej pierwszym wyrzuconym przez zarząd przysłany przez "dobrą zmianę" . Później ruszyła cała lawina.Teraz Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdził decyzję z niższej instancji. "Wszystko wskazuje na to, że w ten sposób historia mojego zniknięcia z Trójki zostaje zamknięta" – napisał Jerzy Sosnowski.Słuchacze Programu III na profiluwyliczają, że odkąd władzę w mediach przejął PiS, ze stacji zniknęło kilkadziesiąt osób. Słuchalność Trójki natomiast stopniała do rekordowo niskich poziomów.