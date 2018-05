"Koszty polityczne ustawy o IPN są nie do odwrócenia". Cenckiewicz mówi o tragicznych stosunkach z USA

Sławomir Cenckiewicz dowodzi, że za napiętymi stosunkami polsko-amerykańskimi stoi nowelizacja ustawy o IPN. • Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta

ząd zaklina rzeczywistość, ale o napiętych stosunkach polsko-amerykańskich otwarcie mówi już nawet przedstawiciel "dobrej zmiany" Sławomir Cenckiewicz. Jego zdaniem ponosimy w ten sposób koszty polityczne ustawy o IPN, a Polska ma "tragiczną" opinię w USA i jest to już nie do odwrócenia w najbliższej przyszłości.Polska dyplomacja ma ogromny kłopot. Stosunki polsko-amerykańskie już dawno nie były tak chłodne, nie toczą się obecnie żadne rozmowy na wysokim szczeblu, tylko ministerkrąży między Warszawą a Pentagonem w ramach wykonywanych obowiązków szefa MON. Część polityków Prawa i Sprawiedliwości zaklina rzeczywistość i jak Adam Bielan opowiada w mediach, że nasze stosunki z USA nigdy w historii nie były tak dobre jak dziś, inni wyraźnie próbują bagatelizować problem.A ten jest i coraz trudniej będzie go zamieść pod dywan. Mówi o nim nawet Sławomir Cenckiewicz, który w rozmowie z onet.pl wyznał, co mu powiedzieli różni wysocy urzędnicy MSZ. Cenckiewicz twierdzi, że jest kłopot ze spotkaniami przedstawicieli Polski i USA na najwyższym szczeblu. Jego zdaniem ponosimy koszty polityczne ustawy o IPN. Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego i członek Kolegiumprzewiduje, że napięcia nie uda się szybko rozładować z uwagi na to, że Polska ma "tragiczną" opinię w USA. To właśnie dlatego, jak podkreśla, w Jersey City lokalne władze podjęły decyzję o przeniesieniu monumentu upamiętniającego pomordowanych polskich oficerów w Katyniu.Burmistrz New Jersey Steven Fulop poinformował tydzień temu, że na terenie, gdzie stoi monument, ma powstać park. Z tego powodu pomnik zostanie przeniesiony i przez jakiś czas przechowany w Departamencie Prac Publicznych. Informacja spotkała się z ostrym sprzeciwem lokalnej Polonii oraz władz w Warszawie.źródło: Onet