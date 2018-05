Jacek Żalek zapłaci za "dzieci w beczkach"? Grożą mu bardzo poważne konsekwencje

Do sądu trafił prywatny akt oskarżenia w sprawie słów Jacka Żalka o rodzicach niepełnosprawnych. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

J

Rodzice składają pozew przeciwko @JacekZalek za jego słowa w @Radio_TOK_FM o „zwyrodniałych rodzicach“, którzy nie wiadomo na co wydadzą pieniądze z dodatku. @TOKFM_NEWS pic.twitter.com/61jLQZXkwP — Roch Kowalski (@rochkowalski) 10 maja 2018

Żalek: Jeżeli można słodkiego bobasa, który jest całkowicie zdrowy, zamordować i zdarzają się tacy wyrodni rodzice, to niestety pokusa jest dużo silniejsza, bo wpadają ludzie w depresje i nie potrafią sobie poradzić z osobą niepełnosprawną @RadioZET_NEWS — Gość_RadiaZET (@Gosc_RadiaZET) 9 maja 2018

acek Żalek tym razem się doigrał. Politykowi słowa o "zwyrodniałych rodzicach" i "dzieciach w beczkach" odbijają się coraz większą czkawką. Opiekunowie niepełnosprawnych dzieci są na tyle oburzeni tym, co powiedział polityk, że wkroczyli już na drogę sądową. Do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa trafił bowiem prywatny akt oskarżenia, a także wniosek o uchylenie immunitetu dla Żalka, które złożył reprezentujący niepełnosprawnych mec. Jarosław Kaczyński.Posłanka Nowoczesnejpoinformowała, że protestujący rodzice zwrócili się z prośba o wyciągnięcie konsekwencji wobec Jacka Żalka za jego "haniebne słowa i wypowiedzi dotyczące protestujących w Sejmie rodziców i osób niepełnosprawnych". – Pan mecenas w dniu dzisiejszym w imieniu rodziców osóbzłożył w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa prywatny akt oskarżenia, a także został złożony wniosek o uchylenie immunitetu dla posła Jacka Żalka – zdradziła posłankaPrzypomnijmy, żew rozmowie z Tok FM stwierdził, że nie można spełnić postulatu protestujących w Sejmie i dać im po 500 złotych miesięcznie, bo traktują oni swoje dzieci jak "żywe tarcze" i "zakładników". – Po tym, jak oni się zachowują opiekunowie w Sejmie, jestem przekonany, że nie można dać im tej gotówki. Bo jeżeli jako żywe tarcze traktują swoje dzieci, to cóż dopiero dzieje się w domu, a mogą zdarzyć się niestety zwyrodniali rodzice . Dzieci te czasami nie mają głosu. Bo są zamknięte, bo nie chodzą do szkoły – przekonywał Żalek.Co więcej, Jacek Żalek kontynuował w Radiu Zet tyradę o "zwyrodnialcach". – Ale to jest niestety rzeczywistość. Wokandy wydziałów karnych są pełne tego typu spraw, gdzie nie tylko chore dzieci, ale i zdrowe dzieci są mordowane w beczkach – argumentował Żalek.