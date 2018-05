Jest decyzja prezydenta Krakowa ws. wyborów! Nieoficjalne doniesienia okazały się bujdą

Jest decyzja Jacka Majchrowskiego ws. wyborów samorządowych • Fot. Mateusz Skwarczak / AG

rezydent Krakowa Jacek Majchrowski jednak wystartuje w kolejnych wyborach samorządowych. Ogłosił swoją decyzję i zaprzeczył wcześniejszym nieoficjalnym doniesieniom.Jeszcze kilka godzin wcześniej wydawało się, że opozycja może mieć spory problem w Krakowie. Nieoficjalne informacje mówiły, że Majchrowski, prezydent tego miasta od 2002 roku, nie będzie starał się o reelekcję . Jego nieobecność bardzo wzmocniłaby kandydatkę PiS Małgorzatę Wasserman, która cieszy się obiecującymi wynikami w sondażach Teraz to już nieaktualne. W momencie, gdy premier Mateusz Morawiecki ogłosi początek kampanii wyborczej, zgłoszę swoją kandydaturę – zapowiedział Majchrowski. Pytany, czy nie znalazł godnego następcy, odpowiedział: – Jeśli startuję, to nie muszę szukać następcy.Prezydent Krakowa zaznaczył, że z sondaży, które zlecił, wynika, że ma poparcie ok. 46 proc. mieszkańców. Zapytany, czy będzie kandydatem całej opozycji, stwierdził, że wystartuje z własnego komitetu, ale poparcie innych ugrupowań będzie go cieszyć.