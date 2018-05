Poseł Jacek Żalek prywatnie. Oto jak wygląda rodzina kandydata PiS na prezydenta Białegostoku

Jacek Żalek w 2009 roku wziął ślub z Justyną Kosacką. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Jacek Żalek, rok 2011.

Jacek wyraził żal.

oseł Zjednoczonej Prawicy Jacek Żalek wywołał ostatnio ogromną burzę swoimi słowami na temat protestujących w Sejmie rodziców osób niepełnosprawnych. Nie po raz pierwszy były członek Platformy Obywatelskiej wywołuje kontrowersje swoimi wypowiedziami. Prywatnie polityk wiedzie spokojne życie ze swoją małżonką Justyną Emilią Żalek.Jacek Żalek i Justyna Kosacka wzięli ślub 28 czerwca 2009 roku w Białymstoku. Jednak zanim doszło do tego momentu, poseł partiibardzo długo musiał zabiegać o względy swojej przyszłej żony. Jak zdradził w jednym z wywiadów zajęło mu to 17 lat. Co więcej, Justyna Kosacka odrzuciła pierwsze zaręczyny kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Białegostoku w nadchodzących wyborach samorządowych. Żona Jacka Żalka jest radną sejmiku podlaskiego od 2014 roku oraz przedstawicielką medyczną w firmie farmaceutycznej Janseen-Cilag. Para póki co nie doczekała się dzieci. Oboje mają wspólne zainteresowania - jazdę konną i sport.Choćjest stosunkowo młodym posłem (rocznik 1973), to jego kariera polityczna może robić wrażenie. Już w wieku 25 lat został wiceprzewodniczącym Młodych Konserwatystów. Dwa lata później pełnił taką samą funkcję w Stronnictwie Konserwatywno-Ludowym. Zasiadał w radzie miejskiej Białegostoku, przez kilka miesięcy nawet jako radny LPR, choć w styczniu 2003 roku został usunięty z klubu tej partii.2006 rok to kolejny zwrot w jego karierze, bowiem został radnym sejmiku podlaskiego z ramienia. Rok później był już w partii, i jako jej kandydat w 2007 roku wszedł do parlamentu. Był też członkiem Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego, ale został z niego usunięty, bo zagłosował za przyjęciem Traktatu Lizbońskiego. W Platformie Obywatelskiej też nie zagrzał zresztą miejsca , 30 sierpnia 2013 roku został zawieszony na trzy miesiące za wielokrotne łamanie dyscypliny. Chwilę potem opuścił PO. Potem współtworzył z Jarosławem Gowinem partię Polska Razem, która w listopadzie 2017 roku zmieniła się w Porozumienie.We wtorkowej wypowiedzi dla TOK FM, Jacek Żalek uzasadniał, że rząd nie może się ugiąć wobec. – Po tym, jak oni się zachowują opiekunowie w Sejmie, jestem przekonany, że nie można dać im tej gotówki. Bo jeżeli jako żywe tarcze traktują swoje dzieci, to cóż dopiero dzieje się w domu, a mogą zdarzyć się niestety zwyrodniali rodzice . Dzieci te czasami nie mają głosu. Bo są zamknięte, bo nie chodzą do szkoły – powiedział.Szybko wokół tej wypowiedzi rozpętała się burza, ale poseł na tym nie poprzestał i w Radiu Zet kontynuował swoją tyradę. – Ale to jest niestety rzeczywistość. Wokandy wydziałów karnych są pełne tego typu spraw, gdzie nie tylko chore dzieci, ale i zdrowe dzieci są mordowane w beczkach – powiedział. Protestujący w Sejmie postanowili złożyć do sądu pozew przeciwko Żalkowi . Ma ich reprezentować mecenas Jarosław Kaczyński, który prywatnie jest mężem posłanki Nowoczesnej Kornelii Wróblewskiej. W czwartek Jacek Żalek zjawił się w Sejmie, by przeprosić protestujących rodziców za swoje słowa.