Zatrzymany przez CBŚP prof. Michał K. nadal blisko współpracuje z Jarosławem Gowinem! I to za niemałe pieniądze

Zatrzymany prof. Michał K. nadal pracuje dla resortu Jarosława Gowina. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

W trybie art.20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła z @ArkadiuszMyrcha uzyskaliśmy wgląd do umów,jedna z nich obowiązuje do czerwca18 pic.twitter.com/FFPwdOvlTi — Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) 10 maja 2018

yły zastępca Jarosława Gowina w Ministerstwie Sprawiedliwości i były doradca prezydenta Andrzeja Dudy prof. Michał K. został zatrzymany w środę na polecenie białostockiej prokuratury. Chodzi o wyłudzenie podatku VAT na sumę sięgającą nawet 700 mln zł. Jak się okazuje, Michał K. wciąż blisko współpracuje z szefem koalicyjnego Porozumienia i całkiem nieźle na tym wychodzi.Poseł Platformy Obywatelskiejpo zatrzymaniu prof. Michała K., zamieścił na Twitterze wpis informujący, że wysłał zapytanie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące szczegółów współpracy z zatrzymanym prawnikiem. Brejza pytał o kwoty i efekty pracy mecenasa na rzecz resortu. Odpowiedź nadeszła już w czwartek. "Bum! Zatrzymany wczoraj Michał K. i nadal pracuje dla PiS-owskiego MNiSW. W trybie art.20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła z @ArkadiuszMyrcha uzyskaliśmy wgląd do umów,jedna z nich obowiązuje do czerwca18" (pis. oryg.) – napisał Brejza.W tweecie niestrudzony tropiciel afer w obozie władzy zamieścił umowy, z których można wyczytać, że za swoje usługiod lutego 2018 roku otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 8 tys. złotych brutto. Jednak najciekawszą informacją w tym wypadku jest fakt, który podkreślił Brejza w swoim wpisie - ostatnia umowa datowana jest na czerwiec tego roku.Prof. Michał K. z Jarosławem Gowinem zna się doskonale jeszcze z czasów, gdy obecny szefkierował Ministerstwem Sprawiedliwości w koalicji PO-PSL. W 2017 roku było głośno o umowie, jaką podpisało MNiSW z adwokatem. Opiewała ona na kwotę 105 tys. zł, a została podpisana na okres od 16 lutego do 31 grudnia 2017 roku. Michał K. miał się m.in. zajmować interpretowaniem prawa powszechnie obowiązującego, w tym wspólnotowego. Przypomnijmy też, że Królikowski uchodził za dobrego współpracownika Andrzeja Dudy, a obecnie prowadzi praktykę adwokacką.