I gdzie ten bunt? Klub Nowoczesnej dał wotum zaufania Kamili Gasiuk-Pihowicz, wyniki głosowania są bardzo wymowne

Kamila Gasiuk-Pihowicz otrzymała wotum zaufania od posłów klubu Nowoczesna. • Fot. Łukasz Krajewski / Agencja Gazeta

N

Klub Poselski Nowoczesna wyraził wotum zaufania dla Przewodniczącej Klubu @Gasiuk_Pihowicz. Za głosowało - 18 osób, przeciw - 2, jeden głos został oddany posty, 2 osoby były nieobecne. pic.twitter.com/tPmeEwtrhL — .Nowoczesna (@Nowoczesna) 10 maja 2018

owoczesna rozpada się przez Kamilę Gasiuk-Pihowicz? Tak ostatnio spekulowano, ale podczas czwartkowego głosowania bez problemu utrzymała ona stanowisko szefowej klubu parlamentarnego. Choć przecina to mnóstwo plotek narosłych po odejściu Joanny Scheuring-Wielgus i Joanny Schmidt, wynik głosowania sugeruje, że nie jest to jeszcze koniec rozstań."Klub Poselski Nowoczesna wyraził wotum zaufania dla Przewodniczącej Klubu @Gasiuk_Pihowicz. Za głosowało - 18 osób, przeciw - 2, jeden głos został oddany posty, 2 osoby były nieobecne" – można przeczytać na Twitterze partii Nowoczesna. – To jednoznaczna deklaracja klubu, że chcą, żeby Gasiuk-Pihowicz była przewodniczącą klubu, to powinno uciąć wszelkie dalsze spekulacje. Oznacza to, że sytuacja w klubie jest spokojna – powiedziała szefowa partiiChoć głosowanie potwierdziło pozycję Kamili Gasiuk-Pihowicz, trzeba wspomnieć o łącznie 5 osobach, wśród których 2 były przeciw, 2 nieobecne, zaś jedna oddała pusty głos. Jak naTemat.pl dowiaduje się z kręgów zbliżonych do klubu Nowoczesnej, właśnie tyle osób prawdopodobnie odejdzie wraz z, który exodus z klubu ma szykować na koniec weekendu lub poniedziałek.Przypomnijmy, że w środowy poranek o rozstaniu z partią poinformowała Joanna Scheuring-Wielgus , a wczesnym popołudniem swoją decyzję o wyrzuceniu swojej legitymacji partyjnej ogłosiła Joanna Schmidt. Nie jest tajemnicą, że obie posłanki były blisko związane z założycielem Nowoczesnej Ryszardem Petru, który jesienią ubiegłego roku utracił fotel przewodniczącego partii na rzecz Katarzyna Lubnauer.