Do Polski dociera burzowa fala. IMGW ostrzega mieszkańców prawie całej Polski

Na mapce widać jak fala burzowa zbliża się do Polski • Screen z pl.blitzortung.org

Screen z pogodynka.pl

urze już dotarły do zachodniej Polski, błyska się też na południu. Niebezpieczne zjawiska atmosferyczne powstają w wyniku starcia mas powietrza z różnych stron świata m. in. znad Atlantyku. Zagrożeniem dla nas będą wyładowania atmosferyczne oraz intensywne opady. Możliwe są nawet miejscowe podtopienia."Nad zachodnią i południowo-zachodnią Polską rozciąga się front atmosferyczny, tzw. na której rozwinęły się chmury burzowe " - podaje TVN Meteo.burze z gradem mogą wystąpić w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim i zachodniej części województwa dolnośląskiego.wydało ostrzeżenia 1-szego stopnia dla niemal całej Polski. Burz z gradem możemy spodziewać się w województwach : pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, wielkopolskim, łódzkim, dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h, głównie na zachodzie województwa. Lokalnie opady gradu" – czytamy na stronie Instytutu. Ostrzeżenie dotyczy województwa mazowieckiego, ale dla pozostałych wygląda podobnie.