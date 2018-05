Spotkania na najwyższym szczeblu w szpitalu. Morawiecki ledwo wyszedł od Kaczyńskiego i... zjawił się Ziobro

Mateusz Morawiecki był gościem Jarosława Kaczyńskiego w szpitalu przy ul. Szaserów. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ak ustalił "Fakt", w czwartek późnym popołudniem prezesa Prawa i Sprawiedliwości jeden po drugim odwiedzili w szpitalu Mateusz Morawiecki i Zbigniew Ziobro. Od dłuższego czasu co raz głośniej się mówi o nienajlepszych relacjach między szefem rządu a ministrem sprawiedliwości. Czyżby Kaczyński próbował zażegnać narastający spór?Jarosław Kaczyński od 4 maja przebywa w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów w Warszawie. Wszystko w związku z chorobą kolana. Jednak prezes Prawa i Sprawiedliwości nie może zaniedbywać swoich obowiązków, stąd w czwartek przyjął dwóch gości. Jak ustalił "Fakt", byli to premier Mateusz Morawiecki oraz minister sprawiedliwościW szpitalu pierwszy pojawił się premier i u Kaczyńskiego pozostał bite dwie godziny, po czym opuścił placówkę bocznym wyjściem. Zaledwie kilka minut później innym wejściem na Szaserów wkroczył Ziobro. Choć nie jest znany charakter rozmów między politykami, to trudno przejść obojętnie wobec faktu, że ostatnimi czasy głośno spekuluje się w mediach o tym, że Morawiecki nie przepada za ministrem sprawiedliwości i z chęcią pozbyłby się go ze swojego gabinetu. Kością niezgody ma być m.in. zawłaszczanie sądów przez Ziobrę. Postawa premiera wobecwyraźnie wskazuje, że zamierza iść na ustępstwa w tej sprawie. dolegliwości prezesa PiS wiadomo było już od jakiegoś czasu . Jednak stan jego zdrowia pogorszył się w środę 2 maja. Do jego domu dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego osobiście przywiózł mu kule. "Super Express" donosił ostatnio, żeprzeszedł pierwsze badania w warszawskim szpitalu przy ul. Szaserów. Polityk jesienią odbył rehabilitację kolana, ale stan kończyny podobno pogorszył się podczas wakacyjnej wspinaczki.źródło: " fakt.pl