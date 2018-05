Justyna Żyła rozebrała się w "Playboyu". A na ścianie w domu obraz Matki Boskiej

Justyna Żyła rozebrała się w "Playboyu". • Fot. Playboy

Żona Piotra Żyły, Justyna Żyła, rozebrała się na dla @Playboy. Mamy dla Was bogatą galerię zdjęć. #ŻyłaNAGO https://t.co/ZDnx0ADNsc — Super Express (@se_pl) 11 maja 2018

odobno trzeba kuć żelazo póki gorące. Justyna Żyła ewidentnie wzięła sobie te powiedzenie do głowy. Żona skoczka Piotra Żyły, ostatnio znana głównie z tego, że krytykuje męża, z którym jest w separacji, rozebrała się w piśmie dla panów. Co ciekawe, sesję zdjęciową wykonano w typowo góralskim domu. Znalazł się tam nawet obraz Matki Boskiej.Obrazu na zdjęciach w magazynie, który trafi do sprzedaży 18 maja, najpewniej nie będzie. Jednak jak zwraca uwagę "Super Express", który pokazał zakulisowe zdjęcia z sesji, Justyna Żyła pozuje do zdjęć m.in. pod ścianą z tradycyjnym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus.Żyła trafiła dow dużej mierze dlatego, że od dłuższego czasu jest bardziej celebrytką niż żoną skoczka. Przypomnijmy: po przylocie Piotra Żyły z igrzysk olimpijskich w Pjongczangu jego żona na Instagramie ujawniła, że wyrzuciła sportowca z domu, bo ten ma kochankę. Skoczek zaprzeczył potem w oświadczeniu tym informacjom. Napisał, że jego małżeństwo nie istnieje już od dawna i to nie kochanka była powodem rozstania.Niedawno media informowały, że podjął kroki prawne po kolejnym poście, w którym zaatakowała go żona. Zarzuca mu, że nie troszczy się o dzieci.