Decyzja ważyła się do ostatniej chwili. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zdecydował się na operację

Decyzja co do operacji kolana już zapadła. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Pan prezes musi być w pełni sprawny na jesienne wybory samorządowe - mówi nam ważny polityk @pisorgpl z otoczenia Kaczyńskiego.https://t.co/AxfqFtlB9G — Super Express (@se_pl) 11 maja 2018

emat stanu zdrowia Jarosława Kaczyńskiego od wielu dni nie schodzi z pierwszych stron tabloidów. Teraz pojawiły się kolejne doniesienia: prezes PiS zdecydował się na operacje kolana. Według "Super Expressu" ma do niej dojść za kilka tygodni.– Prezes ma stan zapalny kolana, a lekarze robią, co mogą, aby ulżyć mu w bólu. Na szczęście decyzja co do operacji jest podjęta, ale na razie zabiegu nie będzie. Pan prezes najpewniej wyjdzie ze szpitala w ciągu kilku dni – mówi "SE" jeden z ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Losyważyły się od kilku tygodni, jednaknie pozwala już dłużej czekać. Prezes PiS podjął wreszcie ostateczną decyzję i za kilka tygodni trafi na stół operacyjny w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów w Warszawie.– Po operacji prezesa będzie czekać jeszcze kilkutygodniowa rehabilitacja, ale najważniejsze, że jest decyzja. Ostatnio czuje się już trochę lepiej psychicznie, choć martwi się, że zabieg może się nie powieść – dodaje rozmówca tabloidu. Przyspieszenie decyzji o operacji ma z pewnością związek z wyborami samorządowymi i kampanią wyborczą, w której prezes PiS musi być aktywny.Przypomnijmy, od ponad tygodnia trwają intensywne badania i leczenie kolana prezesa PiS. Od jakiegoś czasu lekarze mówili o konieczności operacji, jednakjej unikał.źródło: se.pl