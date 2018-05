Ujawniono, jakie alimenty płaci Tomasz Karolak. Zamachowski wypada przy nim blado

Tomasz Karolak co miesiąc płaci 24 tys. zł alimentów. • Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Gazeta

est wiele polskich gwiazd, które płacą wysokie alimenty na swoje dzieci. To m.in. Zbigniew Zamachowski czy Krzysztof Ibisz, ale jak informuje "Super Express", obu na głowę bije Tomasz Karolak. Co miesiąc przeznacza na ten cel aż 24 tys. zł. I co ciekawe, robi to z chęcią.Według informatora tabloiduchętnie przelewa taką kwotę, ponieważ nie chce, żeby jego dzieciom – Lence oraz Leonowi – czegokolwiek zabrakło. Ponadto dba także o matkę dzieci– Sam z siebie zaoferował, by Viola została w ich wspólnym mieszkaniu – mówi informator "SE". Okazuje się też, że Kołakowska nie chciała aż takich pieniędzy. – Ale bardzo zależy mu (Karolakowi – red.) na tym, żeby dzieci mogły rozwijać swoje pasje, żeby niczego im i Violce nie brakowało. Bardzo ją szanuje i kocha na swój sposób – dodaje.Przypomnijmy, że kolorowa prasa od jakiegoś czasu informuje o dużych problemach finansowych. Aktor nie jest w stanie spłacać swoich alimentów . Pojawiły się nawet informacje, że artysta jest właściwie bankrutem źródło: se.pl