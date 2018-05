TVN 24 "złapało" kadr, który będzie symbolem. Posłanka PiS pokazała czystą pogardę

Twitter obwołał ten kadr zdjęciem dnia. • Fot. kadr z materiału Arlety Zalewskiej z programu "Polska i Świat", TVN24

ie trzeba było czekać na koniec piątku, aby zobaczyć najpopularniejszą fotografię na Twitterze. Ujęcie posłanki PiS Bernadety Krynickiej i Iwony Hartwich z niepełnosprawnym synem już stało się symbolem pogardy władzy dla protestujących niepełnosprawnych i ich opiekunów.Zdjęcie, które masowo podawane jest na Twitterze, to prawdopodobnie ujęcie z sejmowej relacji TVN24, w którym uchwycono moment, gdyliderka protestu w Sejmie, wraz z synem w otoczeniu dziennikarzy idzie za posłanką PiS. Zacięta mina Bernadety Krynickiej jest według internautów "symbolem pychy" i stosunku rządzących doi ich opiekunów.Tego dnia posłanka Krynicka, która sama jest matką dziecka z niepełnosprawnością i krytycznie wypowiadała się o proteście w Sejmie, nie chciała rozmawiać z protestującymi. – To nie są dla mnie partnerzy do rozmowy – powiedziała dziennikarzom. – Nie będę rozmawiać z protestującymi, bo widzę, jaką mają postawę. Gdyby matka się postarała i założyła sobie taki cel, mogliby pracować i integrować się ze społeczeństwem. A nie siedzieć w czterech ścianach. 500 złotych nic im nie da – stwierdziła posłanka PiS w rozmowie z dziennikarką TVN24.mówiła wcześnie, że znalazłaby "paragraf na tych rodziców , którzy przetrzymują swoje dzieci w Sejmie, w takich niegodnych warunkach".Przypomnijmy, podobne wypowiedzi padły z ust Stanisława Pięty , który chciał wynosić protestujących poza budynek Sejmu, Jacek Żalek (wypowiedź o "dzieciach w beczkach" ), czy Beata Mazurek.