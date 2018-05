Ważne głosowanie dla Warszawy ws. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Patryk Jaki nie był nim zainteresowany

Patryk Jaki nie pojawił się na głosowaniu w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

atryk Jaki zalicza kolejną wpadkę. Tym razem chodzi o głosowanie w Sejmie w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Podczas gdy Rafał Trzaskowski i prawie cały jego klub głosowali przeciw jego budowie, tak Patryk Jaki – konkurent Trzaskowskiego w walce o fotel prezydenta Warszawy – nie pojawił się na głosowaniu. W ironicznym tonie wytknęła mu to na Twitterze posłanka Agnieszka Pomaska. PiS za zabraniem dziś lotniska Warszawie. A gdzie poseł Jaki? Taki szeryf na co dzień, a dziś uciekł, zamiast bronić sprawy ważnej dla warszawiaków? Odwagi" – napisała na Twitterze. O tym, żejest "szeryfem" na pokaz, wspominał ostatnio m.in. Adrian Zandberg z partii Razem. – Kluczowa sprawa jest taka, żeby rozmawiać o konkretach. Jeżeli Patryk Jaki w Warszawie zacząłby wyprawiać takie rzeczy, jakie wyprawiał w Opolu, to z legendy szeryfa i tego, który upomina się o sprawiedliwość, nic by nie zostało – powiedział w TVN24 Zandberg z i przypomniał, że Jaki obiecał warszawiakom ustawę reprywatyzacyjną, a mimo upływu roku od tego czasu wciąż milczy.Jak podaje Onet, reprezentant PO Stanisław Żmija stwierdził, że budowa nowego lotniska nie jest gwarancją sukcesu rozwoju Polski , a ponadto obarczona jest "gigantycznym" ryzykiem. – Warszawskie lotnisko na Okęciu ma wciąż możliwości rozbudowy i Warszawa go potrzebuje. Alternatywą dlamoże być duoport Okęcie-Modlin – stwierdził. Z kolei Bogdan Rzońca z PiS bronił inwestycji, przekonując, że "Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko lotnisko, on zmieni układ komunikacyjny naszego kraju".Wiadomo już, że Sejm przyjął ustawę, która pozwoli na budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 235 posłów, przeciwko było zaś 190, a od głosu wstrzymały się cztery osoby. Przypomnijmy, że nowe lotnisko, usytuowane między Łodzią a Warszawą, będzie jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie.źródło: Onet