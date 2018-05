Doradca Morawieckiego usunięty na życzenie centrali PiS. Powód? Był zbyt łagodny wobec Berlina i Unii

Doradca Mateusza Morawieckiego nie napracował się za długo, bo był zbyt proeuropejski. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

ystarczyły zaledwie trzy miesiące, by PiS pozbyło się Tomasza F. Krawczyka – byłego już doradcy premiera Mateusza Morawieckiego ds. europejskich. Centrala partii nie była zadowolona z jego pracy, bo okazał się "zbyt łagodny" wobec Niemiec i Unii Europejskiej."Gazeta Wyborcza" podaje, że powodem odwołania Krawczyka było "tworzenie złej atmosfery" . To oficjalna wersja. Nieoficjalna jest zaś taka, że Krawczyk zbyt łagodnie wypowiadał się na temat Niemiec i Unii, a to nie spodobało się. Krawczyk chciał, by Polska ustąpiła w sprawie krytykowanej przez Brukselę skargi nadzwyczajnej. Wzbudziła ona duże kontrowersje, ponieważ pozwala na podważenie każdego wyroku polskiego sądu z ostatnich 20 lat.Zwolnienie Krawczyka było także efektem działania ambasadora Polski w Niemczech Andrzeja Przyłębskiego, bo pomiędzy panami doszło do konfliktu. Dziennik informuje, że Krawczyk kontaktował się z niemieckimi urzędnikami i skrytykował Przyłębskiego za jego wypowiedzi. Co więcej, wnieprzychylnym okiem patrzono na nalegania Krawczyka, by szybko zażegnać spór ze społecznością żydowską w sprawiePrzypomnijmy, że Polska dyplomacja ma nie lada kłopot w związku z ustawą o IPN. Stosunki polsko-amerykańskie już dawno nie były tak chłodne . Część polityków PiS zaklina rzeczywistość i, jak Adam Bielan, opowiada w mediach, że nasze relacje z USA nigdy nie były tak dobre jak dziś, inni natomiast wyraźnie bagatelizują problem.to 32-letni prawnik, niemcoznawca i specjalista od tematyki europejskiej. Był asystentem naukowym w sejmowej komisji zdrowia i w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego.źródło: "Gazeta Wyborcza"