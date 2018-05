Na taki sondaż czekało wielu Polaków! Różnica między PiS a opozycją jest już minimalna

Najnowszy sondaż pokazuje, że koalicja PO-Nowoczesna ma duże szanse na sukces. • Fot. Jakub Porzycki/Agencja Gazeta

Najnowszy sondaż IBRIS.

Wybory do Sejmu:

PiS 36,9%

PO+N 33,4% (+3,8%)

SLD 10%

PSL 5,7%

Kukiz'15 5,5%



Wybory do Europarlamentu:

PO+N 38,8%

PiS 38,4%

SLD 7,4%

Kukiz'15 5,1% — Grzegorz Drobiszewski (@GDrobiszewski) 11 maja 2018

ajnowszy sondaż IBRIS-u może tchnąć w opozycję ducha nadziei. Premia za zawiązanie koalicji na wybory samorządowe nadal działa, a różnica między dwoma politycznymi blokami jest niewielka. To w przypadku wyborów parlamentarnych. W głosowaniu do PE miałoby być jeszcze lepiej.Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę , to PiS wygrałoby je z poparciem rzędu 36,9 procent. Na drugim miejscu znalazłaby się Koalicja Obywatelska. Sojusz Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej wyraźnie odrobił straty do PiS i teraz mógłby liczyć na 33,4 proc. poparcia. Jak widać wciąż działa premia za porozumienie. Różnica między oboma blokami to tylko 3,5 punktu procentowego, co jest bardzo niewielką różnicą.Na trzecim miejscu znalazł się Sojusz Lewicy Demokratycznej, który osiągnął 10 proc. wskazań ankietowanych. Za Sojuszem znalazły się jeszcze dwa ugrupowania: PSL (5,7 proc. głosów) i Kukiz'15 (5,5 proc.).Jednak prawdziwą niespodzianką sąjeżeli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego. Tam wygrywa Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 38,8 procent. Tuż za opozycją znalazłoby sięz 38,4-procentowym poparciem. Trzecie jest SLD, które mogłoby liczyć na 7,4 procent głosów. Do PE dostałby się także ruch Kukiz'15 (5,1 procent).