Uczestniczka Powstania Warszawskiego chciała wesprzeć protestujących. Nie wpuścili jej do Sejmu!

Straż Marszałkowska nie wpuściła uczestniczki Powstania Warszawskiego do Sejmu. • Fot. twitter.com/patrykmichalski

P

Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego nie została wpuszczona do protestujących w Sejmie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Co na to @KancelariaSejmu? @RMF24pl pic.twitter.com/sxYutnEWc9 — Patryk Michalski (@patrykmichalski) 11 maja 2018

Policjanci i Straż Marsz. nie pozwolilili Wandzie Traczyk-Staszkiem nawet usiąść na ławce. Uczestniczka Powstania Warszawskiego pracowała z niepełnosprawnymi dziećmi, dziś chce wesprzeć https://t.co/YTXorlCiQc razie nie może. "Chyba będę musiała skrzyknąć kolegów". @RMF24pl pic.twitter.com/z1WgwSM6N7 — Patryk Michalski (@patrykmichalski) 11 maja 2018 Ten obrazek może wizerunkowo dużo kosztować rządzących. Uczestniczka Powstania Warszawskiego kontra barierki przed Sejmem. Parlament zamienił się w twierdzę, Wanda Traczyk-Stawska nie mogła się spotkać z protestującymi. @RMF24pl pic.twitter.com/KmrGXUNhWu — Patryk Michalski (@patrykmichalski) 11 maja 2018

rawie miesiąc trwa już protest niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie. Jak na razie nie ma widoków na wypracowanie rozwiązań i zakończenie pikiety. Odwiedzić i wesprzeć protestujących postanowiła uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Tkaczyk-Stawska. Jednak Straż Marszałkowska i policja skutecznie uniemożliwiły jej wejście do budynku Sejmu.Coraz więcej osób dołącza się do. Wesprzeć ich w walce o 500-złotowy dodatek postanowiła także uczestniczka PW Wanda Tkaczyk-Stawska. Jednak gdy próbowała wejść na teren Sejmu, odbiła się od metalowych barierek, sejmowych strażników i policjantów, którzy pilnują terenu wokół parlamentu.– Chyba będę musiała skrzyknąć swoich kolegów i tak jak w czasie okupacji, będziemy napiszemy na Sejmie to, co powiedziała siostra Małgorzata Chmielewska. Powinniśmy przepraszać te matki i ze wszystkich sił je wspierać. Jeśli ktoś myśli i umie liczyć, to wie, że na utrzymanie takiego niepełnosprawnego chłopaka czy dziewczyny potrzeba 6 tysięcy złotych. A tutaj chodzi tylko o pięćset złotych – powiedziała weteranka przy zagrodzonym wejściu na teren Sejmu.Na nic zdały się prośby, nikt (łącznie z dziennikarzami, którzy nie mają stałych przepustek do Sejmu) nie został na jego teren wpuszczony. To kolejny dzień, gdy do Sejmu nie mogą wejść dziennikarze ani goście posłów i posłanek opozycji. Problemy są także z wycieczkami szkolnymi.