Ministrowie PiS próbowali ukryć nagrody nawet w taki sposób? Krzysztof Brejza ujawnia kolejny wątek afery

Krzysztof Brejza ujawnia nowe fakty o nagrodach przyznawanych ministrom. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Bum KPRM vs GIP

KPRM: "drugie pensje" to nie były nagrody kodeksowe z art.105Kp(105-zawiadomienia muszą być w aktach pracowniczych ministrów) zawiadomień i uzasadnień brak

Główny Inspektor Pracy: to był art.105 zaw.powinny być w aktach osobowych ministrów #sPiSafer pic.twitter.com/VemQkJdWdQ — Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) 11 maja 2018

rzysztof Brejza nie traci formy i po raz kolejny wbija szpilę PiS. Konikiem posła PO stały się nagrody, które "pod stołem" przyznawali sobie politycy partii rządzącej. Tym razem Brejza poinformował, że "drugie pensje" nie były nagrodami kodeksowymi – nie znalazły się w aktach osobowych ministrów, choć powinny.zadałkluczowe pytanie. Zapytał go, czy zgodnie z art. 105 Kodeksu pracy do akt pracowniczych nagrodzonych ministrów dołączone zostały odpisy zawiadomień o ich nagrodzeniu. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów udzieliła Brejzie jednozdaniowej odpowiedzi. Poinformowała, że nagrody nie były przyznawane na podstawie art. 105 Kodeksu pracy. Główny Inspektorat Pracy podaje zaś, że zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.Przypomnijmy, że afera z nagrodami stała się poważanym kłopotem dla PiS. Sprawę jeszcze bardziej pogorszyły słowa byłej premier, która zacięcie broniła ich przyznania ministrom. – Tak, rzeczywiście, ministrowie i wiceministrowie w rządzie Prawa i Sprawiedliwości otrzymywali. Za ciężką i uczciwą pracę! I te pieniądze się im po prostu należały – grzmiała 22 marca z sejmowej mównicy Beata Szydło wśród okrzyków ze strony opozycji ("oddaj kasę!") i z ław PiS-u ("Beata, Beata!"). Sondaż Instytutu Badań Społecznych i Rynkowych IBRiS pokazał, że 74,3 proc. Polaków krytycznie oceniło wypowiedź Beaty Szydło o tym, że członkom rządu należały się nagrody. Co ważne, połowa negatywnych ocen pochodziła od zwolennikówDodajmy, że Jarosław Kaczyński wyraźnie wystraszył się sondażowego spadku poparcia po zamieszaniu z rządowymi premiami. Nagrody zostały przekazane Caritasowi , a PiS w obawie o kolejne spadki poparcia zrezygnowało z przyznawania sobie dodatkowych pieniędzy