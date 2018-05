Ujawniono, jaką kwotę Justyna Żyła dostałą za sesję dla "Playboya". Ta suma robi wrażenie

Justyna Żyła wzięła udział w rozbieranej sesji dla "Playboya". • Fot. Instagram / justynazyla

Okładka "Playboya" z Justyną Żyłą. • Fot. mat. prasowe

ustyna Żyła wzięła udział w rozbieranej sesji dla "Playboya". Decyzja jest tym bardziej kontrowersyjna, że zdjęcia zrobiono w góralskim domu, gdzie znalazł się m.in. obraz Matki Boskiej. "Super Express" nieoficjalnie podał, jaką kwotę żona słynnego polskiego skoczna otrzymała za sesję fotograficzną dla magazynu.Dziennik podaje, że Justyna Żyła dostała 40 tys. zł. Numer "Playboya" z Justyną Żyłą na okładce trafi do sprzedaży 18 maja. Przypomnijmy, że w ostatnim czasiezyskała status celebrytki. A wszystko za sprawą tego, iż po igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu powiadomiła na Instagramie, że jej mążma kochankę.Konflikt na linii małżeńskiej urósł do tego stopnia, że Piotr Żyła podjął kroki prawne po kolejnym już poście, w którym zaatakowała go żona, zarzucając mu, że nie troszczy się o dzieci. "Pucharu dzieci na śniadanie nie zjedzą. Sorry za prywatę, ale moje dzieci w szkle nie gustują" – napisała na Instagramie Justyna Żyła.źródło: "Super Express"