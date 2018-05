Koniec epoki w Nowoczesnej! Ryszard Petru demonstracyjnie opuszcza partię

Ryszard Petru odchodzi z Nowoczesnej • Fot. Cezary Aszkielowicz / AG

redakcja naTemat

Ryszard Petru: podjąłem trudną decyzję o opuszczeniu Nowoczesnej. Po czym odpiął wpinkę z literą N w marynarce. @RMF24pl pic.twitter.com/KEa2UWeCTT — Patryk Michalski (@patrykmichalski) 11 maja 2018

yszard Petru, w ślad za Joanną Scheuring-Wielgus i Joanną Schmidt, odchodzi z Nowoczesnej. Demonstracyjnie odpiął wpinkę z literą "N" w marynarce.– Robię to z bólem serca, bo Nowoczesna to moje polityczne dziecko, które dziś podąża swoją własną drogą. Nie mogę brać odpowiedzialności za partię, na którą nie mam wpływu – powiedziałO "ewakuacji" Petru mówiło się od dłuższego czasu. Kiedy z Nowoczesnej postanowiła odejść Joanna Scheuring-Wielgus (powodem był rzekomy zakaz wypowiadania się ws. protestu rodziców niepełnosprawnych), a potem także Joanna Schmidt , wydawało się to już przesądzone.To on zakładał Nowoczesną. W listopadzie 2017 roku w wyborach na przewodniczącego partii pokonała go. Potem pojawiły się między nimi napięcia. Sam Petru uruchomił inicjatywę "Plan Petru" Co dalej z trójką polityków, którzy opuścili Nowoczesną? Scheuring-Wielgus mówiła, że po wyborach samorządowych może powstać nowa partia. Mogliby ją budować m.in. Robert Biedroń i Barbara Nowacka.