Nie ma nic za darmo? Nieprawda - mówią twórcy tej aplikacji. Na początek rozdają kanapki z McDonald's

goodie znajdzie dla was najlepsze promocje. Na początek - cheesburgery z MacDonald's • Fot. materiały prasowe

Monika Przybysz

Artykuł powstał we współpracy z Bankiem Millennium.

ie trzeba być zakupoholikiem, żeby odczuwać dumę, która towarzyszy upolowaniu dobrej okazji. Kiedy stojąc przy kasie, dowiadujesz się, że zamiast jednej rzeczy możesz mieć dwie, zalewa cię przyjemna fala samozadowolenia. Właśnie pojawiła się aplikacja, która pozwala fundować sobie takie wrażenia znacznie częściej.Doradca zakupowy, dający szybki dostęp do informacji o zniżkach, wyprzedażach i promocjach w sklepach stacjonarnych i internetowych – tak twórcy goodie opisują swoją aplikację. Instalując ją na smartfonie zyskujemy szybki dostęp do gazetek promocyjnych wielkich sieci oraz możliwość głosowego wyszukiwania interesujących nas produktów. goodie informuje również o wydarzeniach, odbywających się w wybranych galeriach handlowych oraz umożliwia zakładanie kart stałego klienta.Na dowód tego, że promocje, o których będzie donosić nam goodie rzeczywiście zasługują na miano "super okazji", twórcy aplikacji postanowili nas nakarmić. Każdy, kto zainstaluje goodie w swoim smartfonie i do 20 maja pojawi się w wybranych restauracjach McDonald's, może odebrać dwa cheesburgery. Będąc na miejscu wystarczy wejść w aplikację, i pokazać sprzedawcy kod rabatowy. Kod wygasa po 5 minutach, więc jeśli natkniecie się na sporą kolejkę, poczekajcie z odpalaniem apki aż dotrzecie do kasy.W akcji bierze udział 15 restauracji McDonald’s na terenie Śląska i Opolszczyzny, m.in. w Rybniku, Raciborzu, Wodzisławiu, Łaziskach, Katowicach, Gliwicach i Opolu. Trzy z restauracji znajdują się przy autostradzie, w dogodnych punktach MOP Gorzyczki, Kozłów i Rachowice. Szczegółowe informacje i regulamin promocji można znaleźć pod tym adresem Aplikacja oraz platforma goodie to dzieło wewnętrznego start-upu Banku Millennium.