Przyszłość sportu i rozrywki czy przejściowa moda? Zapytaliśmy Polaków co myślą o esporcie

E

sport to obecnie najprężniej rozwijająca się dyscyplina i gałąź rozrywki elektronicznej. Według ekspertów firmy doradczej Deloitte w 2018 roku przychody z wydarzeń i relacji na żywo przekroczą na całym świecie po raz pierwszy miliard dolarów. Nasz kraj jest w czołówce tej przyszłościowej branży. W Polsce do bycia fanem sportów elektronicznych przyznaje się 2,8 miliona osób! Profesjonalnych zawodników jest za to 1000. Nadal jednak nie wszyscy traktują siedzenie przy komputerze za pełnoprawny sport.