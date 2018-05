"Być może będzie łatwiej pracować". Katarzyna Lubnauer komentuje odejście Ryszarda Petru z Nowoczesnej

Katarzyna Lubnauer mówi, że woli grę drużynową. W piątek ze składu odszedł Ryszard Petru. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Polsce potrzebna jest nowa partia - mówi Joanna Schmidt, która odeszła z Nowoczesnej, która to Nowoczesna była taką właśnie nową partią i widać, jak to się rozkręciło. Palikot też miał nową partię. Polsce potrzebne jest zjednoczenie sił przeciw PiS, a nie polityczne fatamorgany. — Przem.Szubartowicz (@PSzubartowicz) 11 maja 2018

ie trzeba było długo czekać na komentarz szefowej Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer na wieść o odejściu Ryszarda Petru z Nowoczesnej. – Jest to dla mnie przykry moment, chwila nie jest najlepsza, ale poradzimy sobie – przekonuje szefowa Nowoczesnej. I przypomina, że teraz jest czas jednoczenia, a nie dzielenia.wykonał dziś ruch, którzy internauci już komentują złośliwie na Twitterze, pisząc "Ryszard z wozu, babom lżej". W podobnym tonie wypowiadała się dziś też Katarzyna Lubnauer, szefowa Nowoczesnej, która przed kilkoma miesiącami odebrała Petru przywództwo w partii. Ryszard Petru stracił fotel szefa partii i choć Katarzyna Lubnauer zapewniała w piątek na konferencji w Sejmie, że jako członek zarządu i założyciel partii głos Petru bardzo się liczył w partii, to ten jednak zdecydował się, podobnie jak wcześniej Joanna Scheuring-Wielgus i Joanna Schmidt opuścić Nowoczesną.– Dowiedziałam się o tej decyzji z sms–ów – przyznała Lubnauer na konferencji. Szefowa partii tłumaczyła zgromadzonym dziennikarzom, że jest zwolennikiem gry drużynowej i w Nowoczesnej role są dobrze obsadzone, więc partia poradzi sobie nawet bez Ryszarda Petru. Powiedziała jednak, że osobiście jest to dla niej przykry moment. – Być może będzie łatwiej pracować. Czasem, gdy emocji jest za dużo, trudno iść do przodu – dodała