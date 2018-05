Telewizja Kurskiego żegna się popularnymi jurorami "The Voice of Poland". Jeden już poszedł w odstawkę

W "The Voice of Poland" zajdzie duża zmiana w składzie jurorskim. • Fot. YouTube / The Voice of Poland

rogram "The Voice of Poland" to już sztandarowa produkcja TVP2. Wygląda jednak na to, że przyszła pora na zmiany w składzie jurorskim popularnego show. Piosenkarka Patrycja Markowska zastąpi jurora, który jest od samego początku związany z programem i stał się już jego wizytówką.Portal Pudelek dotarł do informacji, z których wynika, żedefinitywnie zakończyła współpracę z. Ponadto, wiadomo, że Tomson i Baron – dwaj inni jurorzy – będą najprawdopodobniej wyłącznie stałym elementem "The Voice Kids". Z Piaskiem pożegnano się całkowicie. Andrzej Piaseczny ani nie przyciąga widzów, ani nie budzi emocji . Po ostatniej edycji raczej oczywistą decyzją jest pozbycie się go – powiedział informator portalu. Podobno stacja rozważa także rozstanie się z Marią Sadowską. W planach jest bowiem odświeżenie dotychczasowej formuły programu." jest emitowany od 2011 r. w TVP2. Program opiera się na zagranicznym formacie. Tym, co wyróżnia show, jest to, że jurorzy nie widzą uczestników do czasu, aż sami "przekręcą fotel", co oznacza, że spodobało im się wykonania danego wokalisty. W programie wygląd schodzi na drugi plan, a najważniejsze są umiejętności wokalne.źródło: Pudelek.pl