Obalamy manipulację Kancelarii Sejmu i Samuela Pereiry ws. Wandy Traczyk-Stawskiej. "Cofnięto zgodę za to, co mówiła"

Wanda Traczyk-Stawska chciała dziś odwiedzić protestujących w Sejmie. Marcin Święcicki wyjawia, dlaczego odmówiono jej przepustki.

Poseł @MarcinSwiecicki przyprowadził panią Wandę i dopiero później złożył wniosek. Zgodę dostała, ale było już po zdjęciach, kamery poszły, więc nawet p. Wandy nie poinf. że może wejść i sobie poszła.



Proszę o RT, bo to co się dzieje wokół protestu to jakaś totalna hucpa. https://t.co/02JqJJCcTt — Samuel Pereira (@SamPereira_) 11 maja 2018

Jest to kłamstwo. Trzy dni temu złożyłem pismo z prośbą o przepustkę dla p. Traczyk-Stawskiej w sekretariacie marszałka Sejmu. Dostałem odpowiedź negatywną. Dziś o 10:30 złożyłem nowe pismo na ręce szefowej Kancelarii. Do 12:17 nie było żadnej odpowiedzi. — Marcin Święcicki (@MarcinSwiecicki) 11 maja 2018

piątek do Sejmu nie wpuszczono pani Wandy Traczyk-Stawskiej, czyli bohaterki Powstania Warszawskiego i byłej nauczycielki, która latami pracowała z osobami niepełnosprawnymi. 92-latka chciała odwiedzić osoby niepełnosprawne protestujące w gmachu parlamentu. Centrum Informacyjne Sejmu i TVP Info twierdzą, że stało się tak tylko dlatego, że poseł Mateusz Święcicki zgłosił jej zaproszenie dopiero po przykrej sytuacji pod Sejmem. Jednak w rozmowie z naTemat.pl polityk PO ujawnia, że to nieprawda.– Pani Wanda Traczyk-Stawska jest emerytowaną nauczycielką. Sama zwróciła się do mnie z prośbą o wyrobienie jej przepustki, bo chciała odwiedzić niepełnosprawne dzieci protestujące w sejmie – opowiada w rozmowie z naTemat Marcin Święcicki, polityki były prezydent Warszawy. – Pismo w sprawie przepustki dla pani Wandy złożyłem w sekretariacie Marszałka Sejmu, panawe wtorek 8 maja. Zgoda jednak nie napływała – opowiada Święcicki.Parlamentarzysta zadzwonił do pani Wandy i powiedział jej o tym. Ona jednak nie zrażona przeciwnościami zapowiedziała, ze i tak przyjdzie 11 maja o godz. 11:00 przyniesie kwiaty dla protestujących . Uznała, że jeśli uda się jej wejść to dobrze, a jak nie, to może uda się choć te kwiaty przekazać. Jak zapowiedziała tak zrobiła, a Marcin Święcicki znów ruszył do marszałkowskiego sekretariatu, próbując wystarać się o tę przepustkę.– Wiedziano, że przyjdzie. Wiedziano, że chodzi o byłego powstańca warszawskiego. I ciągle odmawiano. Gdy pani Wanda przyszła o godz. 11:00 pod Sejm, wejść na teren parlamentu nie mogła – opowiada poseł. Pani Wanda jakiś czas czekała w upale pod Sejmem, ale przed południem musiała już wracać do domu. – Do godziny 12:17 nie było z sekretariatu żadnej odpowiedzi. Dopiero potem otrzymałem informację, że wydano przepustkę – mówiPani Wandy już nie było, dlatego Marcin Święcicki zadzwonił do niej i przekazał radosną wiadomość. To jednak nie koniec tej historii. – Zadzwoniono potem do mnie i usłyszałem, że za to, co pani Traczyk-Stawska mówiła dziennikarzom przed Sejmem, przepustka została cofnięta – mówi w rozmowie z naTemat parlamentarzysta. Jak wyznaje, jeszcze w tej sprawie do pani Wandy nie dzwonił. Ma nadzieję, że tak kuriozalny powód cofnięcia przepustki to jakaś pomyłka i pani Wandzie uda się jednak w poniedziałek wejść do Sejmu. – Ale od tej pory wszystko będę chciał na piśmie, każdą odmowę czy informację o udzieleniu zgody na wejście – zapowiada Święcicki.