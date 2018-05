"Kobiety, cicho!". Rafalska i Michałkiewicz przyszli do protestujących, by zrobić popis buty i arogancji władzy

Protestujący siedzą w Sejmie już 24 dzień. Po raz kolejny rozmowy z minister Rafalską nie przyniosły kompromisu. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

"Kobiety, cicho" - minister Rafalska próbuje zdeeskalować gorącą debatę. Protestujące nie chcą rozmawiać z pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych @KMichalkiewicz. @RMF24pl pic.twitter.com/qZ5E5oc4wc — Patryk Michalski (@patrykmichalski) 11 maja 2018

❗️Poruszający apel Adriana, który próbował wytłumaczyć, jak upokarzające jest życie za kilkaset złotych. Minister nie odpowiedziała na pytania, dawała głową znaki "wychodzimy". @RMF24pl pic.twitter.com/DIoThBYKhr — Patryk Michalski (@patrykmichalski) 11 maja 2018

łótnia i łzy towarzyszyły kolejnemu spotkaniu minister rodziny i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej z protestującymi od 24 dni w Sejmie opiekunami i niepełnosprawnymi. "Kobiety, cicho!" – rzuciła w pewnym momencie polityk Prawa i Sprawiedliwości, widząc narastające napięcie. Po tym spotkaniu protestujący coraz bardziej boją się prawdopodobnej nocnej pacyfikacji.Ministerpo raz kolejny odwiedziła w Sejmie opiekunów niepełnosprawnych, którzy od 24 dni koczują tam wraz ze swoimi dziećmi. Jednak nie przyniosła ze sobą żadnych konkretów. Poinformowała jedynie, że Senat poparł ustawę podnoszącąi że rząd czeka tylko na podpis prezydenta.Nie spodobało się to protestującym, którzy zadeklarowali, że będą protestować do momentu, aż rząd spełni ich postulaty w pełni. Rozgorzała dyskusja, w którą próbował włączyć sie także minister, pełnomocnik rządu ds. niepełnosprawnych. Zarzucił protestującym, że nie dostał od nich postulatów, które oni rzekomo przekazali tylko. "Jest pan kłamcą", "nie nadaje się pan na to stanowisko", "kiedy pan zrezygnuje, my pana zwalniamy" – usłyszał od nich Michałkiewicz.Padły także zarzuty i pytania w kierunku minister Rafalskiej. – Widocznie pani sobie z tym nie radzi – stwierdziła jedna z protestujących matek. Inna dodała także, że po co Rafalska zajmuje jakieś stanowisko, skoro i tak ona o tym nie decyduje. – Apelujemy, żeby porozmawiała pani z prezesem Kaczyńskim – mówili protestujący.Emocje protestujących sięgnęły zenitu, kiedy do głosu dopuszczono niepełnosprawnego. – Chce spróbować normalnego życia! – mówił, zalewając się łzami. – Przepraszam, to są emocję. Chciałem spróbować żyć na własną rękę za własne pieniążki. Ja z chęcią chcę spróbować samodzielnego życia. Mi się też nie uśmiecha być tak zdolnym, tak rozumnym, a tymczasem cały czas żyć z mamą. Ja chciałem, żeby Pani na spokojnie zrozumiała, w czym tkwi problem, dlaczego tu jestem – stwierdził Adrian.Podczas spotkania padło także stwierdzenie, że rząd planuje wyrzucić protestujących z Sejmu. Na ten zarzut minister Rafalska odpowiedziała, że nie słyszała o takich planach. – Pani poseł, która zaświadczyła, że dostała informację od osoby, która tu pracuje od wielu lat, że być może rząd będzie robił wszystko, żebyśmy do 25 maja , do posiedzenia, stąd zniknęli. Żeby nie było protestu. Będzie podobno alarm przeciwpożarowy, że strażacy wejdą w nocy i nas stąd wygonią. Skonsultowałam to i jest to możliwe, ale prosimy, żeby nas nie zastraszać, bo my boimy się o bezpieczeństwo naszych dzieci – apelowała Iwona Hartwich.Protestujący opiekunowie zwrócili uwagę, że tak głośny alarm może doprowadzić do ataku epilepsji niektórych niepełnosprawnych.