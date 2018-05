Fałszywy alarm bombowy w szpitalu na Szaserów. To tam leczony jest prezes PiS Jarosław Kaczyński

POlicja dostała dziś informację o podłożeniu bomby w szpitalu na Szaserów. Alarm okazał się fałszywy. • Fot. Sławomir Kamiński / AG

"Na pół godziny w piątkowe popołudnie zamknięto szpital wojskowy przy ul. Szaserów, w którym przebywa prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wszyscy pacjenci i odwiedzający, którzy w tym czasie chcieli wejść na teren placówki, zostali oprawieni z kwitkiem."

Pycha kroczy przed upadkiem./p>— Jacek Nizinkiewicz (@JNizinkiewicz) 11 maja 2018

olicja zamknęła wszystkie bramy wjazdowe na teren szpitala wojskowego przy ulicy Szaserów. Oburzeni ludzie, którym nie udało się wejść do środka mówią, że to z powodu Jarosława Kaczyńskiego. Policja podaje jednak inny powód, podobno był fałszywy alarm bombowy.Szpital na Szaserów to spory gmach, a więc i liczba odwiedzających codziennie swoich krewnych i znajomych przebywających na leczeniu nie jest mała. Dziś jednak nie mogli wejść na teren szpitala, policja zablokowała wszystkie wejścia i nikogo nie wpuszczała do środka. Oburzeni ludzie spekulowali, że napewno ma to związek z tym, iż placówce przebywa Jarosław Kaczyński , prezesktóry trafił tam z powodu chorego kolana.Chętni do wejścia odwiedzający i nowi pacjenci czekali ponad pół godziny. W tym czasie policjanci sprawdzali wszystkie pomieszczenia szpitalne. Jak informują policjanci, powodem, dla którego zamknięto szpital miała być informacja o podłożeniu bomby . Alarm okazał się fałszywy i nie trzeba było ewakuować. Nie wiadomo, co w tym czasie działo się się z prezesem PiS.źródło: wp.pl