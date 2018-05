Sąd orzekł, że zatrzymanie Jacka Kapicy przez CBA było bezzasadne. "Sprawa będzie trwała długo"

Sąd uznał, że Jacek Kapica został bezzasadnie zatrzymany przez CBA pod koniec marca tego roku. • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

"Uwzględniając zażalenie Sąd uznał zatrzymanie mnie przez CBA na zlecenie prokuratury za bezzasadne" – powiadomił na swoim Twitterze Jacek Kapica. Były wiceminister w rządzie Donalda Tuska, pod koniec marca tego roku został zatrzymany przez CBA w sprawie tzw. jednorękich bandytów. Poprosiliśmy o komentarz w sprawie pełnomocnika Kapicy.został zatrzymany przezpod koniec marca tego roku na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Białymstoku. Sprawa związana jest z aferą hazardową. To właśnie po jej wybuchu rząd Donalda Tuska doprowadził do delegalizacji części branży hazardowej.Prokuratura zarzuca byłemu wiceministrowi zaniedbania, które doprowadziły do wzbogacenia się branży tzw. "" o 21 mld zł. Właśnie taka kwota mogłaby wpłynąć do budżetu państwa z podatków. Według prawa, na tych automatach można grać jedynie o minimalne stawki, ale w praktyce okazało się, że nie było żadnych ograniczeń. Urzędnicy Ministerstwa Finansów mieli przymykać na to oko. Kapicy może grozić nawet 10 lat więzienia.Były wiceminister od początku twierdził , że zatrzymanie miało charakter polityczny, a celem akcji było szukanie haków na. Pełnomocnicy złożyli do sądu zażalenie na zatrzymanie Kapicy. Sad przychylił się do niego i uznał zatrzymanie polityka przez CBA za bezzasadne.– Sąd stwierdził to, co chyba wszyscy wiedzieli, że zatrzymanie pana Kapicy było absolutnie niepotrzebne i bezzasadne w tej spawie, tej sytuacji i stanie faktycznym i prawnym. Dzisiaj sąd orzekał w sprawie zatrzymania. Ponadto uchylił zabezpieczenia majątkowe w postaci hipotek na jego nieruchomościach. Sprawa trwa, postępowanie przygotowawcze i śledztwo zbliża się ku końcowi, bo prokurator pracuje już chyba nad aktem oskarżenia, który trafi do prokuratury Warszawa-Śródmieście i wszystko wskazuje na to, że potrwa to [sprawa Kapicy – przyp. red.] długo – komentuje dla naTemat mec Tomasz Tałanda, pełnomocnik Jacka Kapicy.