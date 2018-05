Poznaliśmy zwycięzców "Tańca z gwiazdami". Niektórzy widzowie uważają, że finał był ustawiony

Uczestnicy 8. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" • Fot. Facebook.com/tanieczgwiazdamipolsat/

Beata i Jan - Freestyle Ten taniec nie wymaga żadnego komentarza, więc powiemy tylko: "Przed Wami Beata Tadla i Jan Kliment" Opublikowany przez Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami 11 maja 2018

Beatka jest tak świetną osobą, nie krytykuje, nie obraża nikogo, wspiera innych, cieszy się z ich sukcesów. Bądźmy wszyscy jak Beatka #tanieczgwiazdami — Wiktoria (@fckinxcrazy) May 11, 2018

"Nie wyłączycie mi mikrofon tak szybko, to nie sejm"



"Nie pośpieszaj mnie, jeszcze nie skończyłam"



Teksty Beaty wygrały XD#tanieczgwiazdami — (@im_warrior_26) May 11, 2018

Noi fajnie - Beata i Janek #tanieczgwiazdami — LADY (@ala_asp) May 11, 2018 beata wygrała!!! przyznam że wzruszyły mnie te jej podziękowania dla janka i płakałam razem z nim #tanieczgwiazdami — zocha (@damngrief) May 11, 2018

Wygra Tadla bo Kret z nią zerwał i wiedzą, że to będzie temat. Tak działa show biznes ale i tak w Polsce jest chujowy #tanieczgwiazdami — Ashie (@Dihnella) May 11, 2018 To, że nie wygrał wasz faworyt nie znaczy, że program jest ustawiony XD (nie mówie, że nie jest, bo nikt nie wie jak jest) no ale bez przesady #tanieczgwiazdami — xxjxx (@julieeele_xo) May 11, 2018

wiadomo ze ten program jest skryptowany ale kurwa nie piszcie ze polsat faworyzuje beate gdy ta nie ma zadnej historii z ta firma XDD #tanieczgwiazdami — cukierek karmelek (@siIverskyy) May 11, 2018 Tadla ładnie tańczy no ale niestety program jest ustawiany i to widać #tanieczgwiazdami — Paula (@_Paula_loczek_) May 11, 2018

#tanieczgwiazdami

Wygrał nasz lizusek i ofiara ciężkiego życia

Kasie za mało kocha Polsat, aby wygrała — Ashtonófka (@ashtonofka) May 11, 2018

Dancing With The Stars. Taniec z gwiazdami 8 - Ćwierćfinał - Iwona i Ola Panie i panowie! Przed Wami Iwona Pavlović i Ola Jordan w ognistej sambie! Takie rzeczy możliwe są tylko w Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami Opublikowany przez Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami 27 kwietnia 2018

Despacito Moment ogłoszenia zwycięzcy zbliża się powoli, czyli despacito :) A jakie są Wasze typy? Opublikowany przez Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami 11 maja 2018

a parkiecie finałowego odcinka "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" o Kryształową Kulę i 100 tysięcy złotych walczyły dwie silne i utalentowane kobiety: Beata Tadla i Katarzyna Dziurska. Pracowały na to ciężko przez wiele tygodnie. Która z pań okazała się lepsza?Wiosną do walki o Kryształową Kulę i 100 tysięcy złotych wystartowało jedenaście gwiazd. Wśród nich był raper Popek , vlogerka Littlemooonster96 czy były partner Beaty Tadli - Jarosław Kret. W finale zmierzyły się Beata Tadla i Katarzyna Dziurska. Zdaniem jury, lepsza okazała się ta pierwsza, której przez całą edycję towarzyszył Jan Kliment . PoniżejInternet zalała fala komentarzy po finałowym odcinku "Tańca z gwiazdami". Fani Beaty Tadli nie kryli radości.Konkurs był ustawiony? Tak uważają niektórzy z widzów, którzy nie mogą pogodzić z przegraną fawortyki - Katarzyny Dziurskiej Po raz pierwszy wręczono też nagrodę specjalną za Najbardziej Widowiskowy Występ. Otrzymały ją Iwona Pavlović i Ola Jordan!W pewnym momencie mogliśmy zobaczyć wszystkich uczestników 8. edycji programu na parkiecie - równocześnie. Zatańczyli do " Despacito ".Źródło: polsat.pl