Protestujący w Sejmie mają nowego sojusznika. Zaskakujący apel ojca premiera do rządu w sprawie niepełnosprawnych

Kornel Morawiecki apeluje do Mateusza Morawieckiego w sprawie niepełnosprawnych. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Kornel Morawiecki dla SE "Oczywiście trzeba spojrzeć na możliwości budżetowe, ale państwo powinno się solidaryzować z najsłabszymi grupami, a takie są grupy osób niepełnosprawnych i ich rodziny, opiekunowie. Skąd pieniądze? Trzeba podnieść podatki najbogatszym, dlatego jestem za daniną solidarnościową, i choćby z niej m.in. mógłby być finansowany dodatek rehabilitacyjny".

ie pomagają głosy protestujących w Sejmie, ani kilkudziesięciu organizacji, które ich wspierają. Może pomoże głos ojca? To chyba najmocniejszy apel, jaki premier Morawiecki mógł w ostatnich dniach usłyszeć. Własny ojciec apeluje do niego o zakończenie protestu i spełnienie postulatów niepełnosprawnych i ich rodzin.Nic nie pomaga. "Kobiety, cicho!" – rzuciła w piątek do matek w Sejmie minister Elżbieta Rafalska . Niektórzy posłowie PiS ostentacyjnie przechodzą obok, a ich zdjęcia – jak to Bernadety Krynickiej – stają się hitem sieci.Protestujący czują jednak, że mają ogromne wsparcie na zewnątrz. "Walczcie do końca" – usłyszeli właśnie od Janiny Ochojskiej. Szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej udzieliła wywiadu "Wprost" . – "Najchętniej bym do nich dołączyła, ale wiem, że do Sejmu nikogo nie wpuszczają. Więc na odległość trzymam kciuki za tych, co tam są. I mówię: walczcie do końca" – powiedziała w rozmowie z tygodnikiem.Dziś z protestującymi ma się spotkaćW tej atmosferze padają słowa. "Synu! Daj niepełnosprawnym 500 zł!" – to tytuł z "Super Expressu". Właśnie w rozmowie z tą gazetą ojciec premiera wystosował swój apel pod adresem rządu. "Apeluję o zakończenie protestu i jednocześnie o to, aby rząd przeznaczył 500 zł dla niepełnosprawnych" – powiedział.Pytanie, czy premier posłucha ojca.