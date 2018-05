Minister Gliński zadedykował rysunek posłom "totalnej opozycji". Tej reakcji internautów chyba się nie spodziewał

Minister Piotr Gliński zadedykował posłom totalnej opozycji rysunek. • fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

P

Posłom totalnej opozycji dedykuję ten rysunek, który otrzymałem od wybitnego rysownika Pana Andrzeja Krauze. Państwo chcielibyście, aby taki scenariusz się ziścił, prawda ? pic.twitter.com/IH9LIVp0fB — Piotr Gliński (@PiotrGlinski) May 11, 2018

ten wybitny artysta tworzył też inne wartościowe dzieła, często profetyczne pic.twitter.com/9nM5DgqG7Q — że̴͕̍t (@PanZolty) May 11, 2018

Jest Pan urzędnikiem państwowym i ponosi Pan sporą odpowiedzialność za To, co się w kraju dzieje. To, co Pan wypisuje, jest niepoważne i szkodliwe. Wypisuje Pan rzeczy, które nie jednoczą, ale pogłębiają podział. Wstyd i hańba. — Margo Lipiec (@mamago25) May 12, 2018

Przy waszych kosztach podróży po kraju (Szydło) i do USA (Anders) kasa z "damy z lasiczka " nie starczylaby na metro — Maciej Wieligor (@MWieligor) May 12, 2018

Trzeba przyznać że tupetu panu nie brakuje... — Barbara0410 (@e_barbara412) May 12, 2018

iotr Gliński w niecodzienny sposób postanowił odeprzeć wszystkie ataki opozycji na swoją osobę. Przypomnijmy - dopiero co był wniosek o jego odwołanie, czarę goryczy przelały sprawy związane z Fundacją Narodową i zakupem kolekcji Czartoryskich. I właśnie do tej ostatniej kwestii minister kultury odniósł się na Twitterze.Opozycja zarzuca mu rozrzutność, ale on idzie w zaparte. 9 maja, podczas nocnej debaty nad wnioskiem odla siebie, minister Gliński chwalił się swoimi dokonaniami i bronił decyzji o zakupie kolekcji Czartoryskich . Jak łatwo było przewidzieć, wniosek o jego odwołanie przepadł i minister zachował stanowisko.Ale emocje najwyraźniej nie opadły.opublikował w sieci rysunek, który zadedykował posłom totalnej opozycji. Napisał, że otrzymał go od wybitnego rysownika Andrzeja Krauze: "Państwo chcielibyście, aby taki scenariusz się ziścił, prawda?".Na reakcje internautów nie trzeba było długo czekać. Jedni uznali rysunek za marny, drudzy zaczęli przypominać inne prace rysownika, które pasują do dzisiejszej rzeczywistości. Na przykład taką: statek tonie, kapitan przerażony i podpis "naród nas wybrał, to naród pójdzie z nami na dno". Albo panowie przy stole: "Teraz wszystko już nam wolno. Naród nawet nie podskoczy".Pod rysunkiem zalew komentarzy, głównie negatywnych. "Przy waszych kosztach podróży po kraju (Szydło) i do USA (Anders) kasa z "damy z łasiczką" nie starczyłaby na metro" – komentuje jeden z twitterowiczów.