"Pierwsza osoba po panu prezydencie, która nas wysłuchała". Kard. Nycz spotkał się z protestującymi rodzicami

Kardynał Kazimierz Nycz spotkał się z protestującymi rodzicami i ich niepełnosprawnymi dziećmi • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

T

Protestujący po spotkaniu z kardynałem Nyczem: Otrzymaliśmy wsparcie duchowe i zapewnienie o modlitwie. @TOKFM_NEWS pic.twitter.com/NC7Z8zGW4M — Roch Kowalski (@rochkowalski) May 12, 2018

o już 25 dzień protestu rodziców i ich niepełnosprawnych dzieci. Wizytę w Sejmie złożył im metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Spotkanie zaczęło się od modlitwy i pobłogosławienia niepełnosprawnych. Potem duchowny udał się na rozmową z protestującymi - bez udziału mediów.Ze spotkania wszyscy wyszli w dobrych nastrojach. – Kardynał zrozumiał, że chodzi nam o osoby chore od urodzenia. Pytał o zdrowie - mówili cytowani przez Onet protestujący. – Kardynał nas wysłuchał - to było fajne. Pierwsza osoba po panu prezydencie, która nas wysłuchała – dodali.trwa od 18 kwietnia. Jakie postulatu mają opiekunowi niepełnosprawnych, jak i ich podopieczni? Zrównania renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenia dodatku "na życie", zwanego też "rehabilitacyjnym" dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie.Na razie nie udało im się wywalczyć żadnego z postulatów. Do swojego syna - apeluje nawet ojciec - Kornel . "Apeluję o zakończenie protestu i jednocześnie o to, aby rząd przeznaczył 500 zł dla niepełnosprawnych" – powiedział poseł.Źródło: Onet.pl