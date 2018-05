"PiS po raz kolejny deklasuje inne partie!". Na prawicy cieszą się z najnowszego sondażu "Wiadomości" TVP

Najnowszy sondaż "Wiadomości TVP" daje ogromną przewagę PiS. • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

Najnowszy sondaż IBRIS.

Wybory do Sejmu:

PiS 36,9%

PO+N 33,4% (+3,8%)

SLD 10%

PSL 5,7%

Kukiz'15 5,5%



Wybory do Europarlamentu:

PO+N 38,8%

PiS 38,4%

SLD 7,4%

Kukiz'15 5,1% — Grzegorz Drobiszewski (@GDrobiszewski) May 11, 2018

opiero co pisaliśmy, że najnowszy sondaż IBRIS-u może tchnąć w opozycję ducha nadziei, bo przewaga PiS na zjednoczonymi siłami opozycji jest naprawdę niewielka. Ale najnowszy sondaż "Wiadomości" TVP pokazuje zupełnie co innego, a prawicowe portale aż pieją z zachwytu. "Złe wieści dla „totalnych” w dniu „Marszu Wolności”. PiS po raz kolejny deklasuje inne partie!" – cieszy się niezalezna.plDwa dni temu, 11 maja, sondaż IBRIS pokazał, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, PiS wygrałoby je z poparciem rzędu 36,9 procent. Na drugim miejscu znalazłaby się Koalicja Obywatelska. Sojusz Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej mógłby liczyć na 33,4 proc. To naprawdę niewielka różnica.Ale w sondażu zleconym przezto już prawdziwa przepaść. Jak wielka? Okazuje się, że według badania Instytutu Badań Pollstermoże liczyć na 43 proc. i jest to wzrost o 1 punkt procentowy. A poparcie dla sił zjednoczonej opozycji nawet nie przekracza 30 procent.zyskałaby 20 procent głosów (spadek o 3 pkt) . Kukiz'15 – 8 proc., Nowoczesna – 6 proc. A SLD zyskuje poparcie rzędu 9 proc.Dla porównania sondaż IBRIS:przeprowadzono w dniach 10-11 maja na próbie 1096 Polaków.źródło: niezalezna.pl