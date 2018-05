"Pozdrowienia dla parlamentarzystów PiS. Żałujcie, że nie możecie tu być ". Narodowcy pojawili się na marszu św. Huberta

Marsz Św. Huberta w Warszawie. • Fot. Screen/Twitter

M

Delegacja Zarządu #RuchNarodowy na dzisiejszym Marszu św. Huberta.



I edycja imprezy zgromadziła kilkaset osób - głównie leśników, myśliwych, hodowców. Ma duży potencjał i mam nadzieję, że się rozwinie.



Pozdrowienia dla parlamentarzystów PiS - żałujcie, że nie możecie tu być! pic.twitter.com/ymWoFn3IkY — Robert Winnicki (@RobertWinnicki) May 12, 2018

Nie mogło nas zabraknąć na Marszu Św. Huberta!#RuchNarodowy https://t.co/GP1lIY7EX5 — Ruch Narodowy (@RuchNarodowy) May 12, 2018

Mogli wspierać potrzebujących, protestujących w Sejmie, ale ONR i reszta narodowców wybrała wsparcie dla przemocy: bardzo bogatych bizesmenów żyjących z zabijania zwierząt na futra dla innych bogaczy, a także dla myśliwych i tych niedobitków leśników, co wolą Toruń od lasu. https://t.co/KFk5FbMKvW — Kasia Jagiełło (@KaJagiello) May 12, 2018

Czytam, że do marszu ojca Tadeusza dołączył ONR. Ks. Kneblewski też jest? Wykuwaja się sojusze. — Katarzyna Kaczorowska (@kaczorowska2) May 12, 2018

Przepychanki między ONR, a ich przeciwnikami po Marszu Św. Huberta. Policja szybko rozdzieliła obie strony. pic.twitter.com/NxQYz9L3Cn — Patryk Strzałkowski (@PStrzalkowski) May 12, 2018

Marsz Św. Huberta dotarł pod Sejm! W przemówieniach Witos, krytyka lewackich trendów ideologicznych niszczących wieś, obrona łowiectwa, podkreślenie łączności wsi z tradycją i Kościołem pic.twitter.com/BtH9YcXTh6 — Krzysztof Bosak (@krzysztofbosak) May 12, 2018

Ulicami Warszawy idzie I Marsz św. Huberta https://t.co/5vkEHzK164 — Radio Maryja (@RadioMaryja) May 12, 2018

iało być pod sztandarami o. Rydzyka i byłego ministra Jana Szyszki, ale organizatorzy wyraźnie zapowiedzieli, że pod żadnymi sztandarami nie idą. Ich marsz jest wyłącznie pokojowy i patriotyczny i nikt z nich nie występuje przeciwko komukolwiek. Być może dlatego zdumienie wywołało pojawienie się ONR, Ruchu Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej, którzy razem z leśnikami i rolnikami przemaszerowali pod Sejm.Od kilku dni było to szumnie zapowiadane wydarzenie. Organizacja, która jest głównym pomysłodawcą marszu, zapowiedziała, że wezmą w nim udział "myśliwi, leśnicy, ludzie związani z przemysłem futrzarskim, rolnicy i wszyscy ci którzy mają wielki wpływ na kształtowanie polskiej przyrody".– Chcemy pokazać nierozerwalność struktur polskiego rolnictwa i polskiej gospodarki. Chcemy też pokazać, że o niepodległość gospodarczą warto zabiegać i bronić jej, ponieważ Polska, z różnych stron, jest gospodarczo atakowana. Temu wszystkiemu chcemy dać odpór, pokazać, że działamy razem, i że razem będziemy – mówił naTemat jeden ze współorganizatorów Szczepan Wójcik, przedstawiciel branży futrzarskiej. Okazuje się, że nie tylko te branże pojawiły się na marszu. "Nie mogło nas zabraknąć" – napisał w sieci. Robert Winnicki pochwalił się zdjęciem z dzieckiem. "Pozdrowienia dla parlamentarzystów PiS. Żałujcie, że nie możecie tu być" – napisał. "Narodowcy z leśnikami, rolnikami i futrzarzami. Dla Polski" – napisał z kolei rzecznik ONR.Pojawienie się narodowców wywołało spore zainteresowanie, nie mówiąc o zaskoczeniu."Obserwatorka marszu podeszła spytać reprezentację ONR, po co przyszli na manifestację. Jak informuje nasz reporter Tomasz Golonko, delegacja odparła, że chcą "normalnej Polski katolickiej"" – informowała gazeta.pl.

W pewnym momencie doszło do przepychanek miedzy ONR a ich przeciwnikami.Wydarzenie nie było transmitowane przez TVP Info. Przypomnijmy, po fali spekulacji, żei o.– którzy w tym samym czasie biorą udział w konferencji poświęconej polskiej wsi w Senacie – jednoczą siły, którym podpadła "dobra zmiana, Prawo i Sprawiedliwość zakazało swoim członkom udziału w marszu."To na Marszu św. Huberta pod Sejmem dziś była reprezentacja autentycznej, społecznej opozycji, której boi się rząd. Dlatego nigdzie tego nie zobaczycie, ani nie usłyszycie" – napisał na TT Krzysztof Bosak. To on głównie przekazywał informacje o marszu. A także Radio Maryja.