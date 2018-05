Macierewicz pisze do Polonii broniącej pomnika katyńskiego. Dziękuje za mężną walkę i ostrzega przed cywilizacją śmierci

Antoni Macierewicz napisał list z podziękowaniami do Polonii w USA • Fot. Przemek Wierzchowski / AG

Antoni Macierewicz "Dziś dziękuję Polonii, która z taką determinacją stanęła po stronie prawdy i dobra, dziękuję naszym żydowskim i amerykańskim współbraciom, którzy nie ulękli się kampanii nienawiści i Wam wszystkim mężnie broniącym katyńskiego symbolu poświecenia dla Ojczyzny. Wierzę, że wasz wysiłek da początek otrzeźwieniu i odrzuceniu zła i nienawiści, pozwoli skupić wszystkich, którym drogie są najwyższe wartości naszej cywilizacji i odrodzi tak potrzebną jedność Polonii".

Jest porozumienie z @StevenFulop. Pomnik zostaje na wybrzeżu 60 metrów od miejsca gdzie sie teraz znajduje. Dziękuje Erykowi Lubaczewskiemu. pic.twitter.com/WFUTuaJi0r — Maciej Golubiewski (@MGolubiewskiPL) May 11, 2018

"Przejmujący swoją ekspresyjnością Pomnik Katyński, pomnik którego tłem jest Manhattan i wspaniała rzeka Hudson, przypomina całej ludzkości zbrodnie sowieckiego ludobójstwa na narodzie polskim" – napisał Antoni Macierewicz w długim, płomiennym liście z podziękowaniami dla Polonii oraz żydowskich i amerykańskich współbraci. To reakcja na porozumienie, za sprawą którego uda się uratować pomnik w USA."Dziś, gdy przez świat się przetacza próba rehabilitacji zbrodniczych, antyludzkich ideologii, gdy wartości chrześcijańskie, ogólnoludzkie, patriotyczne próbuje się wyrugować ze świadomości społecznej, obrona pomnika katyńskiego nabiera szczególnego znaczenia. Staje się symbolem walki cywilizacji życia przeciw cywilizacji śmierci, staje się obroną ludzkości przeciw jej zabójcom i wyznaniem wiary w wolność i człowieczeństwo przeciw piewcom pogardy do wszystkiego co piękne i odważne" – wyjaśnia były Minister Obrony NarodowejPrzypomnijmy, że Amerykanie chcieli usunąć pomnik katyński w Jersey . Po wielu protestach udało się dojść do porozumienia. Burmistrz tego amerykańskiego miasta Steven Fulop poinformował, że doszedł do porozumienia ze stroną polską. Pomnik zostanie przeniesiony tylko o 60 metrów , ale nadal pozostanie wyeksponowany.Źródło: niezalezna.pl