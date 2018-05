Patryk Jaki z nową obietnicą wyborczą. Zamierza wspomóc finansowo warszawskie schronisko

Patryk Jaki odwiedził w sobotę schronisko Na Paluchu. • Fot. Zrzut z Twittera / Patryk Jaki

W

Dziś odwiedziłem schronisko dla bezdomnych zwierząt. Skutecznie przeprowadziłem już przez parlament ustawę o ochronie zwierząt. Pomogę też doinwestować schronisko. pic.twitter.com/zAT3XdJSYH — Patryk Jaki (@PatrykJaki) 12 maja 2018

iceminister sprawiedliwości Patryk Jaki swoją kandydaturę na prezydenta Warszawy z ramienia Prawa i Sprawiedliwości traktuje nader poważnie, dokładając co rusz nowe zobowiązania. W sobotę Jaki odwiedził schronisko dla bezdomnych zwierząt w Warszawie. Obiecał, że pomoże je dofinansować.– To jest nasze twarde zobowiązanie, by pomagać temu schronisku. To nie jest nasza pierwsza inicjatywa, wiecie państwo, że Sejm przyjął ustawę, która wyszła z naszego ministerstwa. To schronisko może być traktowane lepiej, tu można przekazać dodatkowe środki, są tu setki wolontariuszy, to jest bardzo dobra wiadomość. Warszawiacy mają dobre i silne serce. Obiecujemy, że o to schronisko będziemy dbali. Zwierzęta zawsze były dla nas ważne i dlatego na długo przed kampanią zajęliśmy się przygotowaniem ustawy o ochronie zwierząt, która jest bardzo dobrze oceniana – chwalił siępodczas spotkania na warszawskimPo briefingu Jaki dołączył do wolontariuszy opiekujących się bezdomnymi psami. Powyższa obietnica wiceministra sprawiedliwości nie powinna nikogo dziwić, bowiem wielkimi krokami zbliżają się wybory samorządowe. Polityk robi wszystko, co może, aby wykreować się na godnego kandydata na prezydenta Warszawy.Czasami wiąże się to z dziwnymi działaniami ze strony polityka. Pisaliśmy niedawno o tym, że Jaki pozbył się jednej ze swoich wypowiedzi na Twitterze dotyczącej jego postawy wobec homoseksualizmu. Znany ze swojego radykalnego podejścia do tematu ludzi o odmiennej orientacji seksualnej, zadeklarował ostatnio, że w przypadku "spełnienia warunków formalnych" jednak wyrazi zgodę na Paradę Równości.