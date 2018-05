Tabloid nazwał ich najszczęśliwszą parą w Sejmie. Kuchciński podjął interwencję, powód szczęścia zniknie

Beata Mazurek i Ryszard Terlecki – "Fakt" nazwał ich najszczęśliwszą parą w Sejmie ze względu na zarobki wicemarszałków. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

U

Obniżki pensji nie dla wszystkich. To HIT tego tygodnia Sławomir Nitras i cała prawda o obniżkach pensji poselskich. Obejrzyjcie koniecznie z dźwiękiem. Udostepniajcie! Opublikowany przez Platforma News 11 maja 2018

Wystąpiłem o obniżenie pensji Prezydium Sejmu do Prezydenta RP, który zgodnie z ustawą ustala zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe — Marek Kuchciński (@MarekKuchcinski) 12 maja 2018

chwalona w Sejmie obniżka pensji w Sejmie nie dotyczy wszystkich posłów. W trakcie ostrej dyskusji wytknął to z trybuny poseł PO Sławomir Nitras. Wskazał, że istnieje w izbie niższej wąska grupa wybrańców, których cięcia płac nie dotkną – to członkowie prezydium Sejmu. W związku z tym marszałek Marek Kuchciński ogłosił, że w tej sprawie wystąpił właśnie do prezydenta Andrzeja Dudy."Mazurek i Terlecki to szczęśliwcy, bo na razie obniżki ich nie dotkną" – napisał " Fakt ", nazywając słynny konferencyjny duet dwojga wicemarszałków "najszczęśliwszą parą w Sejmie". Na to, iż obniżki nie dotyczą wszystkich posłów, uwagę zwrócił z sejmowej trybuny poseł Sławomir Nitras. – Ale z pana lider! Ludziom obcina, sobie zostawił. Sobie i pani Mazurek! – mówił do Terleckiego.Faktem jednak jest, żenie są jedynymi posłami, których uchwalona obniżka nie będzie dotyczyć. Uprzywilejowane jest całe prezydium, czyli marszałek i pięcioro wicemarszałków. Ich pensje ustala prezydent RP.W związku z tymogłosił w sobotę, iż wystąpił do głowy państwa także o obniżenie pensji Prezydium Sejmu.Obniżki pensji posłów to skutek zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego . Prezes PiS, w reakcji na spadające poparcie dla partii po aferze z nagrodami w rządzie, ogłosił obniżenie wynagrodzeń, ale komu innemu: m.in. parlamentarzystom, samorządowcom.