Barbara Kurdej-Szatan pokazuje wdzięki na Instagramie. Zgasiła komentarz hejtera w zabawny sposób

arbara Kurdej-Szatan jest niezwykle popularną aktorką i prowadzącą programy w telewizji. Jej sława przenosi się też do internetu, gdzie ma wierne grono fanów. Profil artystki na Instagramie śledzi ponad 700 tysięcy osób. Jedno z ostatnich zdjęć, które wrzuciła, zbulwersowało niektórych użytkowników. Aktorka w błyskotliwy sposób odpowiedziała hejterowi.Towarzyszą nam upalne dni, eksponujemy więc więcej ciała. Aktorka wrzuciła na swojego Instagrama ukazujące fragment piersi wystającej spod stanika - dość normalny widok, gdy idziemy ulicą, a słońce praży. Pod zdjęciem zawrzało.Choć większość fanów Barbary Kurdej-Szatan wychwalało jej wdzięki, znalazła się niewielka grupa, która skrytykowała kobietę (choć to nie pierwsze takie zdjęcie na jej profilu). "Dla popularności to i cycek się pokaże..."."Tak właśnie chodzę ubrana w lecie i jest bosko - polecam skromnisiu :)))))))))))" – odpowiedziała na przytyk aktorka. Fani również stanęli w jej obronie: "Już jest na tyle popularna, że nie musi nic pokazywać, zresztą nie widzę tu żadnego cycka" – napisała jedna z internautek.