Słyszeliście, że TVP pozbyła się Piaska z "The Voice of Poland"? Piosenkarz mówi, jak to jest naprawdę

Andrzej Piasek Piaseczny odchodzi z "The Voice of Poland" w TVP2. • Fot. Marcin Onufryjuk / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

Andrzej "Piasek" Piaseczny Kiedy chcę pojechać do Azji – jadę, nie potrzebuję do tego programu. Nie zamierzam też brać udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Taneczny to jestem u siebie – na koncertach. Chyba że będzie się tańczyło coś w stylu poloneza – wtedy to rozważę. Inne programy nie są dla mnie. Wolę spędzić ten czas na sadzeniu róż w ogrodzie.



Zostaje program "The Voice of Poland"…



W tym programie już także nie wystąpię, zrezygnowałem. Nie mówię jednak, że na zawsze. Kto wie – być może zabraknie widzom na jurorskim fotelu mnie i mojego specyficznego poczucia humoru. Wtedy zobaczymy co przyniesie życie. cytat za "Prestiż. Magazyn Szczeciński"

CASTING! Już 18. maja zapraszamy na pierwszy CASTING do 9. edycji #VoiceofPoland! Przyjdź i zaczaruj nas swoim głosem! Warszawa, budynek TVP ul. Woronicza 17, blok F rejestracja w g. 10-18 przygotuj dwie piosenki (covery w j. angielskim i w j. polskim) możesz śpiewać a cappella, (bez muzyki) do własnego akompaniamentu na gitarze lub pianinie (klawisze będą na miejscu) albo do przyniesionego podkładu (pendrive/CD) Opublikowany przez Voice of Poland TVP 9 maja 2018

o już pewne – "Piaska" w najnowszej edycji "The Voice of Poland" nie zobaczymy. Artysta potwierdza pudelkowe doniesienia. Informuje przy tym, że to nie Telewizja Polska zrezygnowała z niego, lecz on sam zrezygnował z funkcji jurora w muzycznym show w telewizyjnej Dwójce. Andrzej Piaseczny ani nie przyciąga widzów, ani nie budzi emocji. Po ostatniej edycji raczej oczywistą decyzją jest pozbycie się go" – takie słowa padłu w serwisie pudelek.pl, a ich autorem jest anonimowy informator, który tłumaczy, dlaczego "Piaska" nie będzie w najnowszej edycji. Z tych słów wynika, że to telewizja postanowiła nie angażować po raz kolejny tego piosenkarza jako jurora w muzycznym talent-show.Wersja Andrzeja Piasecznego jest jednak zupełnie inna. Na początku czerwca artysta wystąpi w Szczecinie i - zapraszając widzów na koncert - udzielił wywiadu magazynowi "Prestiż. Magazyn Szczeciński". W ostatnim pytaniu pojawiła się kwestia udziału "Piaska" w "The Voice of Poland", a on odpowiada prosto: "zrezygnowałem". Przyznał przy tym, że nie ma w nim "ducha rywalizacji", który by mu nakazywał ciągle walczyć o sukces.Andrzeja Piasecznego w fotelu jurorskim ma zastąpić Patrycja Markowska. Nieoficjalnie mówi się, że w programie zmienią się też i inni jurorzy w ramach "odświeżenia formuły". Być może zniknie Maria Sadowska, niewykluczone też, że Tomson i Baron będą występować już tylko w dziecięcej wersji programu, czyli "The Voice Kids". Casting do 9. edycji "The Voice of Poland" rozpoczyna się wkrótce.źródło: prestizszczecin.pl