Ks. Isakowicz-Zaleski "miażdży" Szydło. "Po co jest funkcja wicepremiera ds. społecznych?"

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski skrytykował podejście Beaty Szydło do sprawy protestujących w Sejmie. • Fot. Screen z RMF24

rotest rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych wciąż nie doczekał się szczęśliwego finału po 25 dniach okupowania Sejmu. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski w sobotniej rozmowie z RMF FM gorzko wypowiadał się na temat tej akcji, odnosząc się w pewnym momencie do roli, jaką powinna odegrać Beata Szydło. Duchowny skrytykował obecną wicepremier za jej kompletny brak udziału w rozmowach z protestującymi.– Myślałem, że ciężar rozmów będzie na pani, którą osobiście znam i bardzo szanuję. Ona jest nieobecna. Czyli wtedy też pytanie: No to po co jest taka funkcja wicepremiera ds. społecznych, jeżeli wszystkie inne sprawy nie są przez tą osobę realizowane – powiedziałw rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM . Jak doskonale wiadomo, Beata Szydło do tej pory nie odwiedziła protestujących w Sejmie, którzy okupują gmach już 25 dzień z rzędu. Głośno krytykowano jej postawę z początków protestu, gdy zamiast spotykać się z protestującymi wzięła udział w spływie tratwą po Dunajcu Duchowny stwierdził, że bardzo chciałby być z protestującymi, lecz od 25 kwietnia jest to niemożliwe z racji tego, żewstrzymał wydawanie jednorazowych przepustek. – Jest fizycznie niemożliwe, poza tym w tej chwili jest to tak zrobione, że przychodzą politycy, żeby - i to jasno trzeba powiedzieć - załatwić swoje interesy, sfotografować się z niepełnosprawnymi, zapłakać nad nimi, ale 4 lata temu tego nie robili, więc to jest właśnie też taka hipokryzja – powiedział Isakowicz-Zaleski.Oczywiście zakaz nie tyczy się wszystkich, bowiem w sobotę po godz. 10:00 do Sejmu przybył kard. Kazimierz Nycz . – Chcę powiedzieć, że cztery lata temu ks. kardynał Nycz nie przyszedł do protestujących rodziców w Sejmie. Co więcej, został wysłany list do papieża Franciszka przez nuncjaturę papieską w Warszawie i nigdy nie było odpowiedzi. Więc tu też - a mówię to z całą odpowiedzialnością jako ksiądz - trzeba się zastanowić, dlaczego musi dojść do tak strasznych skrajności, żeby poszczególne środowiska reagowały na tą sytuację? – oznajmił. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski to duchowny mocno zaangażowany i sprawy związane z pomocą niepełnosprawnym, i w politykę, i także w historię. – Jest niesamowicie nieustępliwy, kiedy ma cel, to idzie jak czołg – mówił o nim przed laty w rozmowie z naTemat o ks. Kazimierz Sowa.źródło: " rmf24.pl