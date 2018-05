Znajoma twarz na Tweetupie Patryka Jakiego. Czyżby wiceminister sprawiedliwości zaczynał ściągać kolegów z Opola?

Marcin Rol był wcześniej m.in. asystentem Patryka Jakiego. • Fot. Screen z Twittera / Marcin Rol

piątek na barce na Wiśle odbyło się spotkanie Patryka Jakiego z użytkownikami Twittera. Kandydat na prezydenta Warszawy podczas Tweetupu przedstawił uczestnikom swoją wizję stolicy. Jednak Sławomir Potapowicz, przewodniczący regionu warszawskiego Nowoczesnej, zwrócił uwagę na jedno wyjątkowo ciekawe zdjęcie, na którym widać wiceministra sprawiedliwości z byłym wiceprezydentem Opola, Marcinem Rolem."Na #JakiTweetUp Marcin #Rol. Błyskotliwa kariera. Od asystenta do wiceprezydenta Opola. Wcześniej barman w knajpie żony wiceministra. Czyżby miał być zaciągiem z #Opole do warszawskiego ratusza? Czy takiego wiceprezydenta chce #Jaki?" – napisał Sławomir Potapowicz na swoim Twitterze. Timing całej sytuacji jest o tyle ciekawy, bowiemjeszcze do końca lutego tego roku wraz z Mirosławem Pietruchą był wiceprezydentem Opola. Jednak politycy podali się do dymisji.Tuż po nieoczekiwanej decyzji, Rol w rozmowie z Radiem Opole opowiadał o nowych ofertach pracy, ale nie chciał zdradzić, gdzie będzie pracować. Zapewniał jednak, że nie zamierza odejść z polityki. Czyżby pojawienie się na Tweetupie Jakiego może sugerować, że Rol obrał nowy kierunek polityczny?Powszechne są opinie, żenie stroni od pomagania swoim kolegom, obsadzając ich na dobrych stanowiskach. O jego silnych wpływach w Opolu pisał dwa lata temu "Newsweek": "W ratuszu i w spółkach, głównie energetycznych, rządzi ekipa Solidarnej Polski. I w ARiMR. I w Elektrowni Opole. I w Azotach. W Opolu każdy wie, że Solidarna Polska jest większa niż PiS. Że lepiej się dogadać z Patrykiem i coś dostać, niż z Patrykiem zadrzeć. Patryk jest skuteczny. Daje jeść. I ma długie ręce".Co zaś tyczy się Michała Rola, to zaczynał on swoją karierę polityczną jako asystent Jakiego. Jednak zanim ostatecznie został wiceprezydentem Opola na początku 2016 roku, to jeszcze w czasach, gdy obecny kandydat na prezydenta Warszawy prowadził ze swoją przyszłą żoną pub sportowy, Rol zajmował się tam nalewaniem piwa.