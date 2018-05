Zofiówka: Ratownicy znaleźli ciała dwóch górników. Trwa akcja poszukiwania trzeciego z zaginionych

W kopalni Zofiówka znaleziono ciała dwóch zaginionych górników. Trwają poszukiwania trzeciego. • Fot. Dominik Gajda / Agencja Gazeta

d tragedii w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu Zdroju minął już ponad tydzień. Cały czas trwa akcja ratunkowa, pod ziemią, aż do wczoraj, znajdowało się jeszcze trzech górników. Dopiero w sobotę ratownicy znaleźli ciało jednego z nich. W niedzielę rano dotarli do ciała drugiego. Tragedia wydarzyła się 5 maja . Silny wstrząs nastąpił na głębokości 900 metrów. Pod ziemią przebywało wtedy jedenastu górników , część udało się ewakuować, ale do soboty trzech wciąż było zaginionych.W sobotę wieczoremwydała komunikat o znalezieniu pierwszego z nich. Górnik nie dawał znaków życia. "Ratownicy zlokalizowali jego ciało w zalewisku, podczas wypompowywania wody" – podano w komunikacie.W niedzielę rano pojawiła się kolejna informacja – ciało drugiego górnika znaleziono podczas wypompowywania zalewiska. "Akcja trwa nadal , w dalszym ciągu poszukiwany jest jeden górnik" – cytuje ratowników TVN24.To już 9. dzień akcji. Bierze w niej udział około tysiąca osób. Jest oceniana jako jedna z najtrudniejszych w historii Jastrzębskiej Spółki Węglowej.źródło: tvn24.pl