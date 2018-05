"Mam zaszczyt być na czarnej liście w Polsce". Reżyser "Zimnej wojny" porównał rządy PiS do czasów komunizmu

Paweł Pawlikowski opowiedział o sytuacji w Polsce na festiwalu w Cannes • Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta

Paweł Pawlikowski Reżyser "Obecny rząd w Polsce interpretuje wszystko, bazując na dwóch bardzo prostych kryteriach: kiedyś panowało absolutne zło, a teraz wszystko jest znakomicie. My jesteśmy szlachetni. To komuniści byli straszni. Nie ma miejsca na niuanse".

Podobno - to niewiarygodne - wywiad z P. Pawlikowskim i atak na mnie jest manipulacją niemieckiego portalu. Ręce opadają! Tym bardziej, że w marcu wsparliśmy "Zimną wojnę" dodatkowym milionem, by można było dokończyć produkcję. — Piotr Gliński (@PiotrGlinski) May 12, 2018

W związku z wywiadem P. Pawlikowskiego w Cannes, informuję, że w Polsce nie ma żadnej czarnej listy artystów, a minister kultury nigdy p. Pawlikowskiego o nic nie oskarżał. W Polsce jest pełna wolność twórcza. Życzę polskim artystom sukcesów w Cannes i nie tylko. — Piotr Gliński (@PiotrGlinski) May 12, 2018

A standing ovation at #Cannes2018 for Paweł Pawlikowski and his new film Cold War. #BFIBacked with #NationalLottery funding pic.twitter.com/Xh012gWxr3 — BFI (@BFI) May 10, 2018

Grażyna Torbicka "Właściwie mówimy o dwóch filmach, jeden po drugim, dotyczącym prawie tego samego okresu w naszej historii. To było dla niego sprawdzenie, że to działa, dlatego podjął odważną decyzję, żeby kolejny film zrobić w tej samej estetyce, jeśli chodzi o styl obrazu. Osadzony w tym samym okresie historycznym, ale zupełnie inny. To jest love story, to jest melodramat. Taki melodramat, który ja porównałam do "Casablanki".

"Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego to silny kandydat do Złotej Palmy na festiwalu w Cannes. Recenzenci na całym świecie rozpływają się nad filmem, a publiczność we Francji nagrodziła go długą owacją na stojąco. Reżyser oscarowej "Idy" udzielił na festiwalu wywiadu, w którym w gorzkich słowach podsumowuje rządy Prawa i Sprawiedliwości.– Film jest na czarnej liście – przyznał W wywiadzie dla AFP (Francuska Agencja Prasowa) zdradził, że jego zwycięski film został zakazany w polskiej telewizji oraz polskich instytucjach kulturalnych za granicą. - Jest teraz czarna lista książek, reżyserów teatralnych i filmowców, którzy nie mogą być wspierani. Mam zaszczyt być na tej liście – powiedział reżyser " Idy " i "Zimnej wojny". Pawlikowski obawia się też konserwatyści wywołają polityczny skandal, bo film niewystarczająco piętnuje komunizm. Dziennikarze we Francji dowiedzieli się co nieco o Telewizji Polskiej . – Wraz z nowym rządem, który przejął całkowitą kontrolę nad publiczną telewizją, wracamy do czasów komunizmu. Propaganda w telewizji jest niewiarygodna.Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź prorządowych mediów. "Możnaby uznać, że p. Pawlikowski nie wie o czym mówi, bo wychował się poza Polską i o komunie, Peerelu i ówczesnej cenzurze ma dość mętne pojęcie. Jednak nie sądzę, że chodzi tu o niewiedzę reżysera. Raczej chce on uchodzić za granicą za bojownika walki z reżimem, artystę tworzącego – w jego mniemaniu – niewygodne dla władzy filmy pod ostrzałem cenzury i pod nieustanną groźbą aresztowania przez tajną policję" – napisał Konrad Kołodziejski z serwisu wpolityce.pl."Może warto było zapytać p. Pawlikowskiego, kto dofinansował jego film kwotą trzech milionów złotych w 2016 roku? I czy w marcu tego roku dostał jeszcze kolejny milion? No i czemu nie brzydził się wziąć tych milionów od znienawidzonego reżimu, który cenzuruje podobno jego filmy, a jego samego umieścił na "czarnej liście"" – podsumowuje Kołodziejski. "Zimna wojna" faktycznie dostała w zeszłym roku 3 mln zł dofinansowania z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej . Kolejny milion potwierdził na Twitterze min. Piotr Gliński.Zaprzeczył też, by w Polsce istniała "czarna lista": "W Polsce jest pełna wolność twórcza. Życzę polskim artystom sukcesów w Cannes i nie tylko" – napisał minister kultury."Zimna wojna" debiutowała w Cannes 10 maja. Owacje na stojąco trwały kilkanaście minut! "miała łzy w oczach, podchodząc do Pawła Pawlikowskiego i dziękując mu za ten film)" – podało TVN."To arcydzieło!!!" – napisała po seansie przedstawicielka włoskiej "Grazii", "najlepszy film, jaki widziałem od dawna" (Martyn Palmer, dziennikarz z Anglii), "wspaniały" ("O Globo", Brazilia). " Variety " dostrzegł w filmie podobieństwa do "La La Land" i "New York, New York" Martina Scorsese, zaś Joannę Kulig porównał do legendy kina – Jeanne Moreau. Nazwał ją też europejską odpowiedzią na Jennifer Lawrence. "The Telegraph" poza talentem Kulig rozpływał się również nad wspaniała ścieżką dźwiękową filmu. "Guardian" przyznał maksymalną notę.Film zbiera same pozytywne recenzje. W serwisie Rotten Tomatoes, które zbiera teksty krytyków z całego świata, ma ocenę... 100 proc."Zimna Wojna" Pawła Pawlikowskiego może być trzecim filmem polskiego reżysera, który sięgnie po główny laur najważniejszej imprezy filmowej świata. Dotychczas Złotą Palmę w Konkursie Głównym, za swój film, zdobył w 1981 r. Andrzej Wajda, który otrzymał go za "Człowieka z żelaza". Natomiast w 2002 roku Roman Polański za polsko-francuską produkcję "Pianista". Ogromne szanse na nagrodę indywidualną ma też Joanna Kulig Dziennikarka i prezenterka Grażyna Torbicka przyznała w wywiadzie dla TVN24 BIS, że "Ida" była "próbą" dla Pawła Pawlikowskiego. "Takim zmierzeniem się z tym, czy tamten czas pokazany w czarno-białym obrazie, będzie miał jakąś siłę" – powiedziała Torbicka.Film opowiada historię trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie umieją żyć bez siebie, ale równocześnie nie potrafią być razem. W ich role wcielają się Tomasz Kot i Joanna Kulig, którym na ekranie partnerują. Wydarzenia pokazane w "Zimnej wojnie" rozgrywają się latach 50. i 60. XX wieku, w Polsce i budzącej się do życia Europie, a w ich tle wybrzmiewa wyjątkowa ścieżka dźwiękowa, będąca połączeniem polskiej muzyki ludowej z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku.